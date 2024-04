Padel, Coppa per Club Msp: verso l'atto finale, le squadre che accedono ai quarti

Nuove sfide, nuovo fine settimana di grande padel per la Coppa dei club Msp. Si chiudono con successo Ottavi di Gold Cup Bartoccini per 4 squadre perugine e 4 ternane che si qualificano ai quarti di finale.

A comporre la quaterna perugina, il Super Padel Orange, il Massa Martana Padel Castel Todino e uno strepitoso Pro Padel Perugia che passa con entrambe le sqaudre: la Orange e la Black.

“Che dire? Sono davvero orgoglioso delle nostre quadre”. Queste le parole di Giuseppe Ricci, presidente del Pro Padel di Perugia, che continua: "Ho sempre avuto grandissima fiducia nei nostri coach, nei capitani e negli atleti che compongono le nostre due squadre, ma pronosticare questo grande risultato era impensabile, sopratutto con il livello altissimo di quest'anno, sia in numeri che qualità delle squadre”. “Il nostro segreto? Sicuramente la costanza, la tenacia, il duro lavoro, ma soprattutto tanta tanta passione che vedo ogni giorno nei nostri atleti e questo è il risultato più importante: vedere due gruppi coesi e solidali che a ogni gara si incitano reciprocamente. Grazie Mps Italia, grazie Gianfranco Mastrangelo per questo meraviglioso campionato”.

A comporre la quaterna ternana, lo Sparta Padel Verde, La Romita Padel Club, e anche in questo caso entrambe le 2 squadre della Ternana Padel che si ripete per il secondo anno di seguito.

Mambassa negli ottavi di Silver Cup Bartoccini per le perugine. In sette passano ai quarti: GP Padel Spoleto Nera, Todi Padel Center, Buenos Aire-SIN Nombre, Mapepa Blu, Bastia Padel, King Padel Black e Magione Padel Verde, l'unica squadra a rappresentare le ternane sarà il Pala Padel Black.

Inaugurata ufficilmente la nuova Bronze Cap Generali Peruzzi/Lunghi che trova da subito molti consensi ed entusiasmo

A vincere e passare ai quarti di finale le perugine Asd Ventinella, Gubbiano Padel Cascia, Sunset Sport Center, Grata Loca Blu e il Tiferno Padel che piazza entrambe le sue due squadre A e B , a completare le 8 qualificate, le ternane Collescipoli Gialla e l’Happy Village A

