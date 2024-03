Padel, Coppa dei Club: chiusa la fase a gironi: chi accede Gold e Silver cup Bartoccini

Arriva all’epilogo la fase a girone della Coppa dei Club. Gli incontri dell’ultima giornata si sono giocati tra il 9 e il 10 marzo, permettendo di determinare chi ha accesso diretto agli ottavi di Gold Cup Bartoccini, cioè le prime di ogni girone e le 2 migliori seconde classificate (8 squadre) che, in attesa dei pre turni di Gold e Silver cup Bartoccini, si incontreranno nella Exclusive Perugia & Terni Today, del 24 marzo e la settimana prima anche nella Tiger Woman alla quale accederà una coppia femminile per ogni prima e seconda qualificata dei sei gironi

Alla luce dei risultati dell’undicesima giornata, per il girone C, il verdetto è rinviato perché si piazzano a parimerito, in prima posizione, il Qua Gioco Padel e il Foligno Sport Center Estrosi. Vista la parità assoluta in tutto (incontri individuali vini, incontri intersociali vinti e scontro diretto) a determinare chi accederà direttamente agli ottavi o chi invece dovrà accedere al pre turno di Gold Cup Bartoccini, sarà un sorteggio pubblico a determinare l’accesso.

Accedono, invece di diritto, il Magione Padel Blu (Girone D), Pro Padel Orange (Girone E), Super Padel Arancio (Girone F), Pro Padel Black (Girone F) come miglior 2° classificata del campionato con lo Sparta Padel Verde (Girone A)

Al pre turno Gold Cup Bartoccini, accedono, per il gione C, Mapepa Blu e Bandeja Padel White, per il girone D Perugia Padel Black, Bastia Padel e Clitunno Padel, per il girone E King Padel Black, Olympus Black e Super Padel Bianco, chiude il girone F con il Bandeja Black e Thunder Love.

Invece, per il pre turno, Silver Cap Bartoccini, si qualificano per il girone C, il Grata Loca Blu, il Padel Green Village Blu, il Sunset Sport Center, per il girone D il Buenos Aires e il Mapepa green, per il girone E il Magione Padel Verde e il Mapepa Verde. Chiude il girone F con Assisi Padel, Asd Ventinella e Tiferno Padel A

Chiudiamo con le qualificazione alla Bronze Cup Peruzzi/Lunghi, ad inaugurae questa prima edizione il il Flea Padel Arena Gualdo (girone C), Foligno Sport Center Simpatici e Torgiano Padel (girone D), Tiferno Padel B e Padel Factory Rampini Auto (girone E). Chiude il Grata Loca Giallo (girone F)

Commenteremo le classifiche della 11° giornata della Coppa dei Club ed effettueremo I SORTEGGI perdisputare il Preturno di God

e Silver Cup Bartoccini, Tigher Whoman Why Sport e l’Exclusive Trophy Perugia & Terni Today a cura di Riccardo Maggi presso il cirolo Pala Padel di Terni

in TV questo Mercoledì ore 22.00 su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ITALIA

IN ONDA : ogni Mercoledì ore 22.00

REPLICA: Giovedì ore 15.00 e Domenica con doppio appuntamento alle 14.15 e alle 22.30

- COMUNQUE OGNI PUNTATA SI POTRÀ RIVEDERE SUL NOSTRO CANALE YOU TUBE - MSP NOISPORT

