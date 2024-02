Padel, Coppa dei Club: una decima giornata ad alta quota. Sfide al vertice nei gironi perugini

Una decima giornata di scontri al vertice nella Coppa di Club di padel, organizzata da Msp. In ogni girone “perugino” del campionato ci sono stati, infatti, scontri diretti tra le prima in classifica.

Nel girone C, la vittoria del Qua Gioco Padel porta ben 3 squadre in prima Posizione: Qua Gioco Padel, Mapepa Blu e Foligno Sport Center Estrosi. Continua a vincere il Bandeja Padel White e il Grata Loca Blu che salgonon in seconda e terza posizione, ma solo una delle due riuscirà a raggiungere le prime tre in Gold Cup Bartoccini, mentre l'altra seguirà il vittorioso Padel Green Village Blu e il Sunset Sport Center in Silver Cup Bartoccini.

Per l'Arena Padel di Perugia, per ora, c’è un piazzamento in Bronze Cup Generali Peruzzi/Lunghi, ma è si trova ad un solo punto dal City Padel che a fine campionato riesce a dare sorprese

Anche nel girone D, big match tra le prime due in classifica. La spunta il Magione Padel Blu che sale al comando, ma a un solo punto dal Perugia Padel Black che scende in seconda posione e resta saldo in zona Gold Cup Bartoccini, nella quale arrivano due new entry, entrambe in terza posizione: il Clitunno Padel e il Bastia Padel. Nonostante il pareggio, sia del Sin Nombre che del Mapepa Green entrambe si piazzano per in Silver Cup Bartoccini, lasciando il posto in Bronze Cup GENERALI Peruzzi /Lunghi al Foligno Sport Center Simpatici

Nel girone E, l'Olympus Black vince sulla seconda in classifica, restando solo al comando, ma seguito ad un solo punto dal Pro Padel Orang che vincendo ne approfiita sale in 2° posione, nonostante la sconfitta si assicura comuque il 3° posto del girone il King Padel Black che resta in Gold Cup Bartoccini con il Magione Padel Verde

Rimandata al 3 marzo la gara tra Mapepa Padel Red e il S.uper Padel Bianco, che restano comunque in Silver Cup con il Tiferno Padel B

Grandissima Vittoria del 3G Padel di Perugia che conquista la Bronze Cup Generali Peruzzi /Lunghi

Nel girone F, vittoria del Super Padel Arancio che centra automaticamente la prima qualificazione, tra 4 gironi Perugini, agli ottavi di Gold Cup Bartoccini, e in attesa di affrontare i vincitori del preturno di Gold Cup Bartoccini, si prepara a convocare una coppia di donne per la Tigher Whoman WHY Sport del 17 marzo a Spello, al Mapepa Padel (alla quale partecipano le coppie di donne delle 1° e 2 ° classificate di ogni girone), e si allena per l’Exclusive Trophy Perugia/Terni Today del 24 marzo, a Perugia all’Arena Padel alle quale parteciperanno le prime classificate di ogni gironi più le migliori due seconde classificate.

“Sono davvero emozionato e soddisfatto di questo importante traguardo, che centriamo ancora per il secondo anno”. È il commento di Federico de Nigris, socio e giocatore del Super Padel Arancio.

“Siamo alla nostra terza partecipazione alla Coppa dei Club e ogni anno ci siamo migliorati, e l'orgoglio che provo ed arrivare a questa edizione, con il miglior piazzamento di tutti i gironi, con la qualificazione alle Gold Cup con una giornata di anticipo è davvero indescrivibile - continua de Nigris - è un grande risultato, frutto della grande affiatamento di tutti i partecipanti del nostro circolo, che quest'anno ci hanno consentito di portare in Msp Italia tre squadre a conferma della grande risonanza che ancora questo meraviglioso sport riesce a portare. Voglio fare un ringraziamento particolare ai capitani di tutte e tre le squadre e all'organigramma Msp Italia - Umbria che come ogni anno, organizza una competizione divertente e perfettamente strutturata”.

Ancora nel girone F, vincono il Bandeja Padel Black e Il Thunder Love, che con il Pro Padel Black completano la triade per il preturno di Gold Cup Bartoccini, a poche lunghezze e in zona Gold Cup Bartocci salgono l'Assisi Padel, l'Asd Ventinella ed il Tiferno Padel A , chiude con un piazzamento in Bronze Cup Generali Peruzzi - Lunghi il Grata Loca Gialla.

Commenteremo i risultati della 10° giornata della Coppa dei Club in compagnia dei primi qualificati di questa stagione agli ottavi di Gold Cup Bartoccini , la Romita Padel Club, e vedremo insieme le inteviste e le gare di : Ternan Padel vs Pala Padel Blu e GP Ternana Padel Black vs Collescipoli Blu

