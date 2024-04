A Petrignano di Assisi il campionato italiano di lancio del formaggio a coppie

Una due giorni di sport e di festa nel segno dello stare insieme all’aria aperta in uno dei circuiti storici di una disciplina mai caduta in disuso che si darà addirittura battaglia per le vie cittadine. E’ quella attesa per il prossimo fine settimana, sabato 20 e domenica 21 aprile, a Petrignano di Assisi dove, per i suoi 150 anni dalla fondazione, l’Asd A.D. 1874 Petrignano di Assisi Lancio del Formaggio, d’intesa con la Figest Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, ha organizzato il Campionato italiano a coppie, giunto alla 23esima edizione.

La speciale due giorni ospiterà anche il primo Campionato femminile a coppie e l’esibizione dei ragazzi junior.

L’appuntamento, patrocinato dalla Città di Assisi, dalla Provincia di Perugia e dalla Regione Umbria, sarà aperto a diverse categorie: 1 kg, 3 kg, 6 kg, 9 kg e 22 kg. Per le qualificazioni ci si ritroverà in via Croce e via Delle Macine mentre le gare finali saranno ospitate nel percorso storico di via Croce.

II gioco del lancio della forma di formaggio viene effettuato con forme di formaggio dello stesso peso e dimensioni, sia di diametro che di spessore, ed una cordella o fettuccia per effettuare il lancio. Poiché le forme sono create con pesi e misure notevolmente diverse, le gare vengono suddivise per categorie che tengono conto principalmente del peso. Nell’ambito di ciascuna categoria debbono essere scelte forme uguali che dopo ogni gioco vengono scambiate tra i contendenti.

La regola comune per tutte le gare di lancio della forma di formaggio è quella che il vincitore riceve in premio la forma di formaggio giocata dall’avversario mentre in caso di rottura della forma durante il gioco, la parte maggiore determina il segno per ripartire con il tiro successivo, mentre i rimanenti pezzi sono a disposizione degli spettatori che seguono la gara per essere subito mangiati.

Ogni domenica pomeriggio di bel tempo, da aprile a tutto ottobre, in Umbria gli appassionati di questa disciplina, che oggi è appunto riconosciuta dalla Figest, si ritrovano per fare lanci ma anche, e soprattutto, per stare insieme divertendosi. Una tradizione, a Petrignano di Assisi, mai tramontata.