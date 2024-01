Padel, Coppa dei Club Girone Umbria: i risultati dell'ottava giornata di campionato

Con i match del 27 e 28 gennaio si è conclusa l'ottava giornata di campionato della Coppa dei Club Msp di padel. Ecco i risultati dei gironi perugini.

Nel girone C il Qua gioco Padel non si ferma e conferma la guida del girone. Il Mapepa Blu e il Foligno Sport Center Estrosi si piazzano in zona Gold Cup Bartoccini. Importante vittoria per Bandeja Padel White e Grata Loca Blu che entrano in zona Silver Cup Bartoccini.

Nel girone D turno di riposo per Magione Padel Blu che resta saldo in prima posizione. Al secondo posto Perugia Padel Black. Il Bastia Padel vince ancora ed entra in zona Gold Cup. Il Thorgiano, invece, si piazza in piena zona Silver Cup Bartoccini. Vittoria anche per il Padel Green Village White.

Nel girone E l'Olympus Black, pur vincendo 3-1, viene raggiunto dal King Padel Black che sale in prima posizione con un secco 4-0. Al terzo posto il Pro Padel Orange. Il Tiferno Padel entra in zona Gold Cup Bartoccini.

Nel girone F il Pro Padel Black di Perugia resta in vetta. Secondo posto per Super Padel Arancio, terzo per Bandeja Padel e quarto per Asd Ventinella. Assisi Padel e Thunder Love salgono in zona Silver Cup Bartoccini.

I risultati dell'ottava giornata della Coppa dei Club - con gli atleti del Qua Gioco Padel e le gare del Thorgiano Padel, Thunder Love di Perugia e King Padel Green di Trevi - saranno protagonisti in tv mercoledì 31 gennaio alle 22 (e in replica giovedì alle 15 e domenica alle 14.15 e 22.30) su Retesole (canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione Noi Sport by Msp Italia.