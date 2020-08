Tennis, lo Junior porta Perugia in A1 e il sindaco esulta: "Orgoglio della città"

Una promozione storica quella dello Junior Tennis Perugia, che grazie al successo ottenuto in rimonta sul Match Ball Firenze haportato l'Umbria della racchetta per la prima volta in Serie A. Un'impresa che è stata celebrata anche dal sindaco Andrea Romizi, che a nome dell’amministrazione comunale e della città tutta ha voluto congratularsi con il team perugino.

“La città di Perugia - sottolinea il sindaco - grazie ai ragazzi dello Junior conquista un ennesimo riconoscimento sportivo che la proietta nell’Olimpo del tennis nazionale. Ciò conferma la vocazione della nostra Perugia come città votata allo sport, indipendentemente dalla sua declinazione. Ai ragazzi dello Junior, Francesco Passaro, Gilberto Casucci, Tomas Gerini e Skander Mansouri, nonché al loro allenatore Roberto Tarpani vorrei rivolgere un ringraziamento a nome dell’intera comunità per aver portato in alto il nome di Perugia nell’ambito del tennis italiano, dimostrandosi straordinari ambasciatori sportivi della città. Credo che questo successo, quanto mai meritato, sia frutto del grande impegno del gruppo ed ha dimostrato, dopo la sconfitta dell’andata, che non bisogna mai smettere di credere nei sogni e nei risultati, perché la grinta e la determinazione possono sovvertire ogni pronostico”.