Tennis, Memorial Poppy Vinti: si ferma la corsa di Passaro, ai quarti va Lipovsek

Il beniamino di casa parte forte ma viene rimontato e sconfitto dallo sloveno, quinta testa di serie del torneo internazionale in corsa sui campi dello Junior Perugia

Dopo il successo al debutto contro il napoletano Riccardo Di Nocera si ferma agli ottavi la corsa di Francesco Passaro all'ITF F.B.M. Tennis Tournament-Memorial Poppy Vinti, rassegna internazionale con montepremi di 15mila dollari in corso sui campi dello Junior Tennis Perugia che lo ha visto oggi (giovedì 22 luglio) uscire sconfitto in tre set dal match contro lo sloveno Tomas Lipovsek Puches (1-6, 6-3, 6-3). Ottimo l'inizio del 20enne perugino, cresciuto sulla terra rossa di via XX settembre e beniamino di casa, capace di dominare il primo parziale ma rimontato poi dalla quinta testa di serie del torneo.

ALTRI RISULTATI - Negli ultimi due match serali successi per gli italiani Federico Arnaboldi e Luca Nardi, vittoriosi rispettivamente sullo svizzero Remy Bertola (6-2, 6-4) e sul francese Valentin Royer (6-4, 6-4) ed entrambi qualificati ai quarti di finale.