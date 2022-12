Padel, ecco i campioni d'inverno della Coppa dei Club: i risultati della sesta giornata

Coppa dei Club, la sesta giornata di campionato regala sorprese. Nel girone C il Thunder Love è Capione d'Inverno. In seconda posizione la Pro Padel Orang. Al terzo la Bandeja Padel Club. Al quarto il Perugia Padel Arena. Quinta in classifica il Super Padel Arancio che entra in zona Silver Cup Bartoccini insieme a Perugia Padel, Bastia Padel (entrambe con una partita da recuperare) e Todi Sport Center. A pochi punti di distacco ci sono Qua Gioco, Sporting Club Torgiano, Padel Arena Gualdo e 3G Padel. Rinviato in match 3G Padel-Todi Padel Center.

Sorprese anche nel Girone D. Il Buenos Aires Team resta in testa alla classifica e si laurea Campione d'Inverno. In seconda posizione c'è il Super Padel Bianco. In terza il Family Padel (una partita in meno), in quarta il Thunderstruck. In piena zona Silver Cup Bartoccini ci sono la Pro Padel Black, il Grata Loca e il Magione Padel Club. Seguono il Padel Factory Rampini Auto (una gara in meno), il Perugia Padel Arena C, il Chiugiana Padel, il Perugia Padel Arena B e Assisi Padel. Rinviata la partita Family Padel-Padel Factory Rampini Auto.

“Abbiamo due squadre iscritte, Bianco e Arancio, e ad oggi siamo soddisfattissimi di entrambe - , spiega Stefano Sorbo, dirigente del Super Padel - : per ora siamo al 5° posto nel girone C, in piena zona Silver Cup Bartoccini che ci pregiamo di aver vinto lo scorso anno, e con l’altra siamo addirittura in seconda posizione nel girone D e per questo non posso che ringraziare il magnifico lavoro dei nostri giocatori che ci credono ogni giorno di più e si allenano sempre con passione. Adesso ci prepariamo per la Super Coppa ( gara che si disputerà tra i Campioni Regionali e i Vincitori della Silver Cup del campionato 2021/22) che si disputerà il 7 gennaio contro la Ternana Padel, una squadra fortissima ma che affronteremo a testa alta. Concludo dicendo forza Padel e Buon Natale a tutti".