Padel, Coppa dei Club: le sfide entrano nel vivo: i risultati della quarta giornata

Concluse le gare dei 4 gironi della coppa dei Club e per i gironi delle “perugini “della Coppa nulla cambia ai vertici ma la classifica diventa cortissima nel girone C.

Nel Girone C resta sempre in prima posizione il Thunder Love ma viene quasi raggiunto ad un solo punto di distacco dai vice campioni regionali in carica, la Pro Padel Orange, che dalla terza posizione volano in seconda ma ad un solo punto di distacco sono seguiti dal Perugia Padel Arena che resta sempre sul podio ma anche essa inseguita ad un solo punto da ben tre squadre e cioè Perugia Padel che tiene salda la sua posizione , il Todi Sport Center e Bandeja Padel Club che si affacciano per la prima volta nei piani alti della classifica e che sono new entry nella Coppa dei Club

“Faccio i miei complimenti allo staff di Msp Italia-Umbria e al suo capitano Mastrangelo Gianfranco che e nella formazione e nell’organizzazione dei tornei ottiene grande interesse risultati“ queste le gradite parole di un grande dirigente sportivo del panorama Perugino e non solo , Aldo Consolo gestore e dirigente dello storico impianto polisportivo Gryphus Sporting Club di Perugia che oltre ad avere piscina, palestra , campi da tennis è stato anche uno dei precursori del padel a Perugia con il Perugia Padel.

“Partecipiamo con entusiasmo alla coppa dei club da molte edizioni e la grande organizzazione e divertimento di questa competizione e riuscita quest’anno a coinvolgermi oltre che come dirigente anche come atleta della nostra squadra. “Il padel è uno sport altamente aggregante – conclude Consolo - e con queste competizioni riesce a dare quel sano agonismo che fa bene allo sport.

Continua imperterrita la corsa nel Girone D che vede sempre in testa il Buenos Aires Team a tre punti di distacco da due grandissime squadre, a pari merito che condividono la seconda posizione, il Family Padel e Thunderstruck. Restano in coda a pochi punti Pro Padel Black, Super Padel Arancio e Padel Factory Rampini Auto.

“Siamo alla nostra prima partecipazione alla Coppa dei Club e ci aspettavamo tanta qualità ma non credevamo di così alto livello , parla Alessandro Caleri, socio del famoso club eugubino Padel Factori Rampini Auto. La nostra squadra e neonata, cosi come il nostro club che festeggerà, fra poche settimane, 1 anno dall’apertura, e per noi confrontarci da subito con i migliori club dell’Umbria e tenere testa a squadre affiatate che giocano insieme da 3,4 anni è davvero motivo di orgoglio e soddisfazione. Ringrazio davvero tutti i nostri atleti tesserati che ogni giorno ci ricaricano di energia e ci stimolano a fare sempre meglio, conclude Alessandro Caleri

Rivedremo in prima TV alcuni protagonisti della 4° di campionato e cioè le gare e interviste fatte in occasione di Buenosaires vs Tennis Chiugiana e Sparta Padel Rossa vs City Padel Foligno. Commenteremo insieme tutti i risultati della 4° di campionato martedì 22 novembre, ore 21, su Retesole (canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione Noi Sport by Msp Italia. in onda ogni martedì ore 21, replica il gioved, 15, e domenica con doppio appuntamento alle 14.15 e alle 22.30. Ogni puntata si potrà rivedere sul nostro canale you tube - Msp Noisport