Padel, Coppa dei Club: la terza giornata regala sorprese

Si sono svolte con regolarità tutte le partite dei 4 gironi della Coppa dei Club e per le perugine del girone C la situazione rimane praticamente invariate. Mentre nel girone D una veterana inizia a fare la voce grossa

Nel girone C, la capolista Thunder Love conferma la prima posizione a 2 punti di distacco dalla seconda classificata e cioè la new entry Padel Arena Perugia, che fa un balzo eccezionale dalla sesta posizione al secondo posto. Sul terzo gradino, il Perugia Padel che conquista tre punti preziosi in casa, seguito a un punto dai vicecampioni regionali, il Propadel Aranci, a loro volta sono inseguiti da 3 squadre a pari merito Qua Gioco Padel, Todi Sport Center e Super Padel Orange.

Cambio al vertice nel girone D, che vede tornare in vetta il Buenos Aires Team, squadra che ha partecipato a tutte le edizioni della Coppa dei Club, seguito in seconda posizione dal Family Padel che pareggia in casa con Thunderstruck, saldamente in terza posizione con Propadel Black. Seguono con un punto in meno 2 squadre: il Super Padel Bianco e Padel Arena.

“Dopo questa terza giornata siamo soddisfattissimi per la prima posizione in classifica, ma lo siamo ancora più contenti perché il nostro progetto e idea di squadra inizia a funzionare e a dare i suoi frutti. Far diventare un gruppo una squadra è un’impresa non facilissima”: queste le parole di Karina Calegari, responsabile del Buenos Aires team, che continua: “Quest’anno abbiamo una squadra con molti nuovi atleti perché il nostro obbiettivo dall’inizio era coinvolgere più amatori che possano crescere, allenarsi insieme e affiatarsi come squadra e come coppie in campo. Il mio personale ringraziamento và al capitano Giovanni Canestri che ha sposato da subito la nostra idea di gioco, e infatti sta facendo un lavoro eccezionale tirando su un gruppo unito e affiatato allenati tecnicamente dal nostro Fede, il nostro nuovo Profe”.

Karina conclude dicendo che il cammino nella Coppa dei Club “è ancora lungo, le squadra da incontrare sono tante e molto forti e per questo ci stiamo preparando al meglio…Vamos Baires”.

Potrete vedere con vostri occhi i protagonisti della 3° di campionato, le loro interviste, i risultati ed i club che ospitano la Coppa dei Club su Noi Sport, trasmissione televisiva con direzione tecnica di Msp Italia, in onda martedì, ore 21 su Retesole ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) con replica il giovedì, ore 15, e la domenica con doppio appuntamento alle 14.15 e 22.30, ogni puntata si potrà comunque rivedere sul nostro canale you tube - Msp-Noisport