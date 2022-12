Padel, Coppa dei Club, le sfide entrano nel vivo: i risultati della quinta giornata

Conclusa la 5° di campionato con ben 4 gare rinviate , ma le classifiche per le “Perugine” restano invariate

NEL GIRONE C la 5° di campionato nonostante due gare non disputate (Bandeja Padel Club - Qua Gioco e Bastia Padel -3G Padel Team) la classifica non subisce stravolgimenti, infatti il THUNDER LOVE resta saldo in prima posizione , inseguito dalla PRO PADEL ORANG che non molla la 2° posizione in classifica, in terza troviamo sempre il PERUGIA PADEL ARENA .Troviamo invece a pari punti in quarta posizione e in piena zona SILVER CAP BARTOCCINI ( coppa a cui parteciperanno tutte le squadre di ogni girone classificate dalla 4° alla 7° posizione ) bene 4 squadre : PERUGIA PADEL , TODI SPORT CENTER , BANDEJA PADEL CLUB ( ad una gara in meno) e la Super Padel Arancio.

Il resto dalla classifica vede a pochi punti di distacco il QUA GIOCO, BASTIA PADEL, PORTING CLUB TORGIANO, 3G PADEL e PADEL ARENA GUALDO.

Nel GIRONE D tutte le gare si sono disputate con regolarità e anche qui la classifica non viene stravolta. In testa alla classifica sempre il BUENOS AIRES TEAM, seguito dal FAMILY PADEL e in terza posizione il THUNDERSTRUCK e SUPER PAEL BIANCO. In piena posizione SILVER CAP BARTOCCINI la PRO PADEL BLACK , PADEL FACTORY RAMPINI AUTO, GRATA LOCA e il MAGIONE PADEL CLUB.

Seguono Il resto della classifica ,a pochi punti di differenza il PERUGIA PADEL ARENA C , CHIUGIANA PADEL , PERUGIA PADEL ARENB e ASSISI PADEL.

RIVEDREMO in prima TV alcuni protagonisti della 5° di campionato e cioè le gare e interviste fatte a : MAPEPA YOUNG vs TERNANA PADEL BLACK e KING PADEL TREVI vs PALA PADEL NERA.

Commenteremo insieme ai protagonisti della coppa tutti i risultati della 5° di campionato >> MARTEDI 06/12 ore 21.00 su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ITALIA

