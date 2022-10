PASSIONE PADEL Coppa dei Club, Girone Umbria: inizia il divertimento

Inizia a entrare nel vivo la Coppa dei Club Umbria di padel. Alla fine della seconda giornata, la Thunder Love domina il girone C, mentre è il Family Padel di Citta di Castello a primeggiare nel girone D.

Nel girone C, alla sua seconda partecipazione alla Coppa, il Thunder Love inizia con il piede giusto piazzandosi in prima posizione, segue a secondo posto la new entry Padel Arena Perugia, e a un solo punto, in terza posizione ben 4 squadre: Propadel arancio, Qua Gioco Padel ,Todi Sport Center e Perugia Padel.

“Ritengo che questo campionato ogni anno migliori nell’organizzazione e nel livello dei giocatori – commenta Nicola Masiello, direttore del Thunder Sport Center - Partecipiamo con due squadre ed entrambe sono alla loro seconda partecipazione alla Coppa dei Club. Entrambe sono due gruppi fantastici ed affiatatissimi, ad ogni gara casalinga seguiamo lo stesso rito: pranzo tutti insieme, allenamento pre gara, gara. Poi concludiamo indipendentemente dal risultato, con un grande aperitvo padel con i nostri 'avversari'".

"Solo dopo 2 giornate l’entusiasmo è alle stelle e questo è merito di un bel lavoro di squadra" comnmenta Agnese Proietti, capitana del Thunder Love.

Gioco spettacolo per il girone D che vede da subito primeggiare in solitaria e a punteggio pieno la new entry il Family padel, seguito in seconda posizione a 4 punti da tre squadre: Buenos Aires ,Thunderstruck e Propadel Black e ad un solo punto in terza posizione Padel Factory Gubbio.

“Ssiamo alla prima partecipazione alla coppa e devo dire che è davvero una bellissima competizione". Così Marco Croce, vice presidente del Padel family. "Siamo aperti da nemmeno un anno e non ci aspettavamo di riuscire a creare in cosi poco tempo una squadra molto competitiva - prosegue - il merito è tutto dei nostri ragazzi che mettono sempre il massimo in ogni competizione perché condividono la nostra mission, far crescere sempre di più il padel a Citta di Castello, un movimento ancora giovane".

Quest’anno la Coppa dei Club in Umbria, come in Italia, ha raddoppiato le presenze."L'Umbria è sempre più protagonista della coppa dei club e quest’anno abbiamo tantissime novità tra cui la presenza in campo di telecamere che riprenderanno partite e intervisterà dei protagonisti - commenta il presidente regionale di Msp Italia Umbria, Gianfranco Mastrangelo - I servizi potranno verranno trasmessi nella trasmissione televisiva Noi sport – social important player, il martedì alle 21 su Retesole (canale 11 in Umbria e 110 in provincia di roma) con replica il giovedì alle 15. Domenica il doppio appuntamento alle 14.15 e 22.30 , ogni puntata si potrà comunque rivedere sul nostro canale you tube - msp noisport".