Ravenna-Perugia 0-3, Caserta in vetta ma resta in silenzio: "Ha accumulato un po' di tensione"

Il tecnico non si presenta ai microfoni dopo la vittoria nell'anticipo che vale il momentaneo aggancio al Padova. Il suo vice Accursi: "Il mister a fine partita non stava bene e ha preferito rilassarsi in pullman"

Fabio Caserta non si presenta ai microfoni dopo la vittoria nell'anticipo dei Ravenna (0-3 il risultato del 'Benelli') che vale il momentaneo aggancio in vetta da parte del Perugia, ora momentaneamente appaiato al Padova e a +2 sul Sudtirol. Al posto del tecnico ha parlato il suo vice Salvatore Accursi, ex difensore del Grifo: "La partita era molto importante e il mister ha accomulato un po' di tensione - ha spiegato ai microfoni di Umbria Tv - così a fine partita non stava bene e ha preferito rilassarsi in pullman".

Accursi, dopo aver analizzato la partita, esprime poi tutta la soddisfazione del guppo per un successo a cui segue una dedica speciale: "Nel primo tempo loro si difendevano bene, poi abbiamo cambiato modulo e i ragazzi sono stati bravi a sbloccarla e a gestirla. Siamo riusciti a vincere e proveremo a farlo anche nelle ultime due gare di campionato: se succede qualcosa non dobbiamo farcitrovare impreparati. Le urla negli spogliatoi dopo la partita? Eravamo in videochiamata con Pasquale, nostro collaboratopre che ora non è qui con noi e lo salutiamo sempre