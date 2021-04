Serie C/B: il Perugia pressa Padova e Sudtirol, classifica e calendario delle tre rivali

Diventa sempre più avvicente la corsa a tre per la promozione diretta nel girone B di Serie C, dove il Perugia ha agganciato la vetta. Solo la prima in classifica potrà far festa, mentre le altre due saranno costrette alla coda dei playoff.

Il successo per 3-0 nell'anticipo sul campo del Ravenna ha consentito intanto al Grifo di raggiungere momentaneamente il Padova capolista a +2 sul Sudtirol, con i veneti e gli altoatesini attesi dai rispettivi impegni validi per la 36ª giornata. Dopo resteranno solo due turni alla fine della regular-season e questo è il calendario delle tre rivali...

?LA 36ª GIORNATA

LA 37ª GIORNATA

LA 38ª GIORNATA

LA CLASSIFICA - Perugia* 73, Padova 73, Sudtirol 71, Modena 63, Feralpisalò 56, Triestina 54, Cesena 53, Matelica 52, Sambenedettese 50, Mantova 47, Virtus Verona 45, Gubbio 44, Carpi 41, Fermana 41, Vis Pesaro 37, Legnago Salus 34, AJ Fano 31, Imolese 29, Arezzo 27, Ravenna* 26.

(*una gara in più)

