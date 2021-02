Serie C, Perugia-Modena 3-0: il Grifo fa sul serio e ora spaventa il Padova

Il Perugia fa sul serio e se ne accorge il Modena, battuto 3-0 nel big-match della 27ª giornata del girone B di Serie B. Un Grifo micidiale in contropiede, capace di sbagliare due rigori (con Burrai e Moscati) ma di segnare comunque tre gol in poco più di un'ora a una squadra che si era presentata al Curi con la miglior difesa della categoria e ne aveva incassati appena 3 nelle 26 gare precedenti. Una vittoria pesante per la squadra di Caserta, la quinta di fila (e ottava nella striscia di 9 risultati utili consecutivi), che scavalca così al secondo posto proprio gli emiliani (ora a -2) e si porta a due punti dalla capolista Padova, impegnata domani in casa col Cesena e che al momento ha giocato una gara in più dei grifoni.

LE SCELTE - Cinque i cambi nel Grifo di Caserta rispetto al match vinto a Pesaro dove c'erano Crialese e Kouan, oggi squalificati: in difesa rientra Sgarbi al centro vicino ad Angella mentre a sinistra c'è Favalli, in mediana Burrai si riprende il posto in regia e con il riconfermato Moscati si rivede Sounas mentre in attacco Melchiorri titolare e Bianchimano in panchina con Vano, Murano e Minesso. Sull'altro fronte Mignani, orfano solo dello squalificato Prezioso e dell'infortunato Pierini, sceglie il 4-3-1-2 con Tulissi dietro alle punte Spagnoli e Luppi con il perugino (ed ex Ternana) Scappini in panchina.

SUBITO ELIA - Primo tempo ricco di emozioni al Curi, dove il Modena spaventa subito il Perugia in avvio con una conclusione a giro fuori di Luppi e un colpo di testa di Castiglia, che su cross di Mattioli sceglie bene il tempo dello stacco ma non inquadra la porta. Approccio sbagliato dei Grifoni? O forse un copione studiato da Caserta, che dà campo agli avversari per sfruttare gli spazi in ripartenza, come al 9' quando Melchiorri orchestra la ripartenza di Falzerano e poi, sul cross basso dalla destra di Elia arriva Moscati che calcia di sinistro trovando però la deviazione in corner del portiere Gagno. Stessa trama ma con esito migliore cinque minuti dopo, quando su un corner a favore il Modena lascia un'autostrada a Falzerano: galoppata di 40 metri e verticalizzazione per Melchiorri, che con il portiere in uscita consegna ad Elia una palla solo da spingere in rete. Gli emiliani provano a reagire ma Fulignati è attento sul rasoterra dal limite di Spagnoli (23') che poco, sugli sviluppi di un corner, vede Melchiorri respingere sulla linea la sua conclusione.

RIGORI 'STREGATI' - Fa male invece il Grifo ogni volta che trova spazi per il contropiede ed è così che arrivano due calci di rigore in pochi minuti, uno per trattenuta su Elia e un altro per fallo su Melchiorri, ma prima Burrai (34') e poi Moscati (38') si fanno ipnotizzare da Gagno che tiene i suoi in partita. Con l'avversario alle corde il Perugia però non rallenta e prima del riposo arriva il raddoppio: verticalizzazione di Elia per Melchiorri sulla destra, cross basso sul secondo palo e sinistro di Favalli con Zaro che respinge la palla quando però, secondo l'assistente dell'arbitro, aveva già varcato la linea. La strada ora è in discesa per la squadra di Caserta, che nella ripresa risponde alla prevedibile (ma sterile) reazione del Modena gestendo le energie: fuori Burrai e Melchiorri, dentro Di Noia e Murano.

TRIS SERVITO - Ed è proprio quest'ultimo, due minuti dopo il suo ingresso a far calare con mezz'ora di anticipo il sipario sul match: Zaro superato in velocità, ingresso in area e palla all'incrocio. L'ultima fase del match viene giocata in 'controllo' dal Perugia e nella festa biancorossa c'è spazio anche per Minesso, Rosi e Vanbaleghem, dentro nel finale al posto di Falzerano, Elia e Sounas. Finisce 3-0 e la quinta vittoria di fila (l'ottava nella striscia di 9 risultati utili consecutivi) consente al Grifo di scavalcare al secondo posto proprio il Modena (ora a -2) e di portarsi a due punti dalla capolista Padova che sarà impegnata domani in casa col Cesena e al momento ha giocato una gara in più del Perugia.

Perugia-Modena (h 17.30)

IL TABELLINO:

PERUGIA (4-3-2-1): Fulignati; Cancellotti, Sgarbi, Angella, Favalli; Sounas (35' st Vanbaleghem), Burrai (18' st Di Noia), Moscati; Elia (35' st Rosi), Falzerano (29' st Minesso); Melchiorri (18' st Murano). A disp.: Bocci, Minelli, Monaco, Negro, Lunghi, Bianchimano, Vano. All. Fabio Caserta

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli (26' st Bearzotti), Zaro, Pergreffi, Mignanelli (26' st Varutti); Muroni (26' st De Santis), Gerli, Castiglia; Tulissi (33' st Scappini); Spagnoli, Luppi (16' st Sodinha). A disp.: Narciso, Chiossi, Gobbi, Ingegneri, Corradi, Davì, Vaccari, Corradi. All. Michele Mignani

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

MARCATORI: 14' pt Elia (P), 42' pt Favalli (P), 20' st Murano (P)

NOTE: Ammoniti: Cancellotti (P); Pergreffi, Castiglia, Mignanelli, Zaro (M). Al 34'pt Burrai (P) ha sbagliato un calcio di rigore (parata di Gagno); al 38' pt Moscati (P) ha sbagliato un calcio di rigore (parata di Gagno)

Continua a leggere per la cronaca 'live' >>>