Il calendario del Grifo (recuperi compresi) fino alla fine del campionato: dove seguire le partite in tv

La Lega Pro ha comunicato il programma delle gare del Perugia, comprese quelle in trasferta con Cesena e Fermana che erano state rinviate: 14 match in due mesi per i biancorossi di Caserta

Un tour de force fatto di 14 partite in due mesi. È quello che aspetta il Perugia di Fabio Caserta, pronto alla volata decisiva nel girone B di Serie C che spera di chiudere al primo posto, per festeggiare la B senza passare dai playout. La Lega Pro ha pubblicato il programma delle gare fino al termine del campionato, compresi i recuperi delle partite di Cesena e Fermana (rinviate una per Covid e una per neve), per un Grifo che sabato (ore 17.30) ospiterà il Modena al Curi nel big-match della 27ª giornata e chiuderà poi la regular-season il 25 aprile sul campo della Feralpisalò.

IL CALENDARIO DEL GRIFO:

27ª giornata - Perugia-Modena, sabato 27/2 ore 17.30 (Eleven)

28ª giornata - Perugia-Sambenedettese, martedì 2/3 ore 17:30 (Sky e Eleven);

29ª giornata - Padova-Perugia, domenica 7/3 ore 17:30 (Sky e Eleven);

22ª giornata (recupero) - Cesena-Perugia, mercoledì 10/3 ore 15 (Sky e Eleven);

30ª giornata - Perugia-Carpi, domenica 14/3 ore 15 (Eleven);

31ª giornata - Gubbio-Perugia, mercoledì 17/3 ore 20:30 (Eleven);

32ª giornata - Perugia-Sudtirol, domenica 21/3 ore 12:30 (Sky e Eleven);

33ª giornata - Imolese-Perugia, sabato 27/3 ore 15 (Sky e Eleven);

24ª giornata (recupero) - Fermana-Perugia mercoledì 31/3 ore 15 (Sky e Eleven);

34ª giornata - Virtus V.Verona-Perugia, sabato 3/4 ore 15 (Eleven);

35ª giornata - Perugia-Triestina, sabato 10/4 ore 15 (Sky e Eleven);

36ª giornata - Ravenna-Perugia, martedì 13/4 ore 17:30 (Sky e Eleven);

37ª giornata - Perugia-Matelica, domenica 18/4 ore 20:30 (Eleven);

38ª giornata - Feralpisalò-Perugia, domenica 25/4 ore 15 (Eleven);