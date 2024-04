Finale Scudetto, Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Si gioca per il titolo!

Ultime ore di attesa prima del fischio d’inizio di gara 4 di finale scudetto tra Sir Susa Vim Perugia e Mint Vero Volley Monza.

Serie al meglio delle cinque, si torna in campo con Perugia avanti 2-1, fischio d’inizio alla Opiquad Arena di Monza domani pomeriggio alle ore 18:00 con diretta TV su Raisport ch. 58 e diretta streaming sulla piattaforma web VBTV. In caso di vittoria dei Block Devils sarà scudetto, se vince Monza si va alla bella del primo maggio al PalaBarton.

Difficile far passare le ore in città, la squadra di coach Lorenzetti è rimasta invece concentrata nel suo habitat naturale del PalaBarton per preparare con grande concentrazione il match di domani. Stamattina allenamento a Pian di Massiano per i bianconeri con le ultime alchimie tecnico-tattiche da mettere a punto, nel pomeriggio si parte alla volta di Monza.

Lorenzetti sa di poter contare su tutti gli effettivi della rosa a disposizione, ma domani dovrebbe confermare i soliti sette di partenza. Probabile quindi la presenza all’inizio per Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Poche novità dovrebbero esserci anche in casa Mint Vero Volley con coach Eccheli che con ogni probabilità confermerà Chachopa in regia e Loeppky in diagonale, Galassi e Di Martino al centro della rete, Takahashi e Maar martelli di posto quattro e Gaggini a dirigere la seconda linea.

PRECEDENTI

Trentasei i precedenti tra le due formazioni. Ventotto le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, otto le affermazioni della Mint Vero Volley Monza. Perugia avanti 2-1 nel conto delle vittorie dopo le prime tre gare della serie con vittoria di Perugia al PalaBarton 3-1 in gara 1 (parziali di 27-25, 25-18, 23-25, 25-23), successo di Monza alla Opiquad Arena 3-2 in gara 2 (parziali di 25-20, 23-23, 21-25, 25-19, 15-11) ed affermazione di Perugia al PalaBarton 3-1 in gara 3 (parziali di 25-15, 25-18, 24-26, 25-19).

EX DELLA PARTITA

Tre gli ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia figura l’ucraino Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nelle file di Monza ci sono invece Gianluca Galassi, a Perugia nella stagione 2018-2019, e Thomas Beretta, in bianconero nella stagione 2014-2015.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VBTV

Il match di domani tra Monza e Perugia sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo. Diretta streaming anche sulla piattaforma web VBTV a partire dalle ore 18:00.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa della Opiquad Arena, racconterà live alle ore 18:00 Monza-Perugia sui canali social della società bianconera.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Monza-Perugia sarà trasmessa in replica martedì 30 aprile alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima sempre martedì ma alle ore 21:30 consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani

PROBABILI FORMAZIONI:

MINT VERO VOLLEY MONZA: Cachopa-Loeppky, Galassi-Di Martino, Takahashi-Maar, Gaggini libero. All. Eccheli.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Russo, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Andrea Puecher - Gianluca Cappello