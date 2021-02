Perugia-Modena 3-0, Angella 'applaude' Caserta: "Fulignati e Falzerano decisivi"

Applausi a Fabio Caserta da Gabrielle Angella, che dopo il 3-0 rifilato al Modena nello scontro diretto della 27ª giornata del girone B di Serie C al Curi non nomina il tecnico, ma fa capire come la vittoria è il frutto della strategia preparata nei giorni precedenti alla sfida.

LE MOSSE DECISIVE - "Sapevamo di affrontare un'avversaria che gioca calcio, subendo poco e a ritmi alti - dice il capitano ai microfoni di 'Umbria Tv' nel post -partita -. Già dall'inizio hanno subito pressato alto ma siamo stati bravi a far girare palla con Fulignati, oggi bravissimo, e a trovare spesso Falzerano tra le linee. Abbiamo sfoderato una gransissima prestazione dal punto di vista tecnico-tattico ma anche fisico".

TESTA ALLA SAMB - Ma non è il momento di farsi prendere dall'entusiasmo, con il Grifo chiamato a confermarsi già tra tre giorni di nuovo al Curi contro la Sambenedettese: "Siamo consapevoli della nostra forza - dice Angella - ma sappiamo anche che ogni gara è difficile. Ora pensiamo al prossimo match continuando a lavorare con umiltà. Queste sono vittorie importanti, ma finora negli scontri diretti abbiamo fatto sempre bene mentre qualche punto lo abbiamo perso con le 'piccole'. Quindi concentrazione alta e testa alla Samb per un altra sfida dura. Basta complimenti - conclude il capitano -, testa a bassa e pedalare".