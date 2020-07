Serie B, risultati della 36ª e classifica: il Perugia allunga sulla zona playout, salvezza più vicina

Una vittoria pesantissima quella ottenuta dal Perugia sul campo dell'Entella, con i grifoni che allungano sulla zona playout: i biancorossi di Oddo, tornato in panchina proprio a Chiavari al posto dell'esonerato Serse Cosmi che lo aveva sostituito dopo il girone di andata, agganciano la Cremonese a quota 45, ora a +3 sul Pescara (con cui è in vantaggio negli scontri diretti) e a +4 sulla Juve Stabia.

Al momento sarebbero abruzzesi e campani, sconfitti a Trapani e a Venezia e incalzati da Cosenza e dallo stesso Trapani, a disputare lo spareggio per non retrocede. Al Grifo basterà un successo nelle ultime due sfide di campionato che restano: lunedì 27 luglio al Curi (ore 21) contro il Trapani o in quella successiva (venerdì 31 luglio) sul campo del Venezia-.

LA 36ª GIORNATA (venerdì 24 luglio) - Ore 18.45: Livorno-Crotone 1-5. Ore 21: Ascoli-Pordenone 2-2, Chievo-Cittadella 4-1, Cosenza-Pisa 2-1, Cremonese-Spezia 0-0, Entella-Perugia 0-2, Frosinone-Benevento 2-3, Salernitana-Empoli 2-4, Trapani-Pescara 1-0 Venezia-Juve Stabia 1-0.

LA CLASSIFICA - Benevento 83, Crotone 65, Spezia 57, Pordenone 56, Frosinone 53, Cittadella 52, Empoli 51, Salernitana 51, Chievo 50, Pisa 50, Venezia 47, Entella 47, Ascoli 46, Cremonese 45, Perugia 45, Pescara 42, Juve Stabia 41, Cosenza 40, Trapani (-2) 38, Livorno 21.

LA 37ª GIORNATA (lunedì 27 luglio, ore 21) - Benevento-Chievo, Cittadella-Venezia, Crotone-Frosinone, Empoli-Cosenza, Juve Stabia-Cremonese, Perugia-Trapani, Pescara-Livorno, Pisa-Ascoli, Pordenone-Salernitana, Spezia-Entella.