Entella-Perugia 0-2: Oddo rianima il Grifo, Iemmello e Buonaiuto 'artigliano' la salvezza

Il ritorno in panchina di Oddo al posto dell'esonerato Cosmi scuote il Perugia, che a Chiavari passa nel primo tempo con le reti di Iemmello e Buonaiuto e nella ripresa si difende con compattezza, arginando l ritorno dell'Entella. Il Grifo aumenta il vantaggio sulla zona playout, grazie a un successo che vale una bella 'fetta' di salvezza e ridà fiducia e coraggio in vista degli ultimi due match di campionato contro il Trapani al 'Curi' e poi a Venezia.

RIECCO IL 4-3-2-1 - Subito cambio di modulo per il tecnico abruzzese, che torna al 'suo' 4-3-2-1 e lascia fuori i due capitani Rosi e Falcinelli così come Nicolussi Caviglia a centrocampo, confermando Mazzocchi come terzino destro e rilanciando Dragomir in mediana e Capone alle spalle di Iemmello (di nuovo titolare) in tandem con Buonaiuto (che ha recuperato dagli acciacchi dei giorni scorsi). In difesa c'è Falasco a sinistra mentre al centro Gyomber vince il ballottaggio con Rajkovic e Sgarbi (di nuovo a disposizione dopo aver contato i tre turni di squalifica). Sull'altro fronte Boscaglia conferma il 4-3-1-2 con l'ex grifone Dezi a fare il trequartista al posto dello squalificato Schenetti, mentre in difesa Poli prende il posto di Pellizzer, che ha dato forfait alla vigilia per un problema fisico, al fianco di CHiosa (altro ex grifone).

AVVIO DIFFICILE - II Grifo soffre il veemente avvio dell'Entella ma non trema e regge l'urto: 'muro' di Falzerano su una gran botta di Mazzitelli (2'), destro a lato di Giuseppe De Luca (5'), colpo di testa di Rodriguez, che prende il tempo a Gyomber e sfiora la traversa e infine una conclusione fuori misura di Toscano (15'). Passata la bufera il Grifo alza il baricentro e inizia a giocare, imprevedibile grazie al gran movimento dei tre attaccanti mentre a destra Mazzocchi fa su e giù come un pendolino. La prima chance arriva però su cross di Falzerano, che al 20' pesca sul secondo palo Buonaiuto: colpo di testa e palo pieno. Il gol sembra cosa fatta anche al 29' quando Falzerano pesca con un lancio Iemmello, che è bravo a stoppare la palla col petto nel cuore dell'atra ma poi di destro calcia alto e chiede invano un tocco di mano (che sembrava esserci) da parte di Toscano che lo contrastava.

GRIFO BUM-BUM - Un episodio che potrebbe far sembrare anche questa una gara 'stregata', ma il Perugia oggi ha un piglio diverso e non alza il piede dall'acceleratore: splendido lancio di Angella per Mazzocchi, che aggancia al volo e affonda a destra per poi servire in mezzo ancora 'Re Pietro', che controlla la palla col destro e poi incrocia, facendola passare sotto le gambe di Poli e a spedendola dove il portiere Contini nuon può arrivare. La 19esima rete in campionato di 'Re Pietro' è una sorta di liberazione per i grifon che si abbracciano e, ora liberi dalla paura, trovano anche il raddoppio: lancio perfetto di Dragomir per l'inserimento di Buonaiuto, che con uno splendido destro al volo piazza la palla all'incrocio ma festeggia a metà, perché nell'occasione si fa male.

AVVIO DI RIPRESA CON BRIVIDO - Dopo l'intervallo l'Entella, reduce da una straordinaria rimonta sul campo dell'Empoli (da 0-2 a 4-2) cerca di bissare l'impresa e parte ancora fortissimo: De Col avanza a destra e crossa in area dove De Luca sorprende Mazzocchi alle spalle e di testa colpisce la traversa già al 1'. L'esterno destro è una spina nel fianco ma guidata da Angella (seconda gara senza subire reti con lui in campo) e con un Gyomber non al top ma battagliero, regge ancora l'urto di fronte ai liguri. Oddo però vede i suoi ora in balia degli avversari, pericolosi però solo con i cross dalle fasce e con qualche tiro dalla distanza, e corre ai ripari: già sostituito il claudicante Buonaiuto con Nicolussi (5'), al 20' getta nella mischia Sgarbi al posto di Dragomir per passare al 3-5-2.

ODDO 'BLINDA' IL GRIFO - Con tre torri in difesa Vicario è più protetto e per l'Entella svanisce ogni spazio quando il tecnico pescarese, dopo una bella parata del portierone biancorosso su Chiosa (30') si copre ancora di più passando a una sorta di 4-5-1: fuori Iemmello e Capone e dentro Falcinelli che entra per andare a 'fare la guerra' da solo in attacco e a conquistare punizioni preziose, mentre Rosi entra per fare il quinto con Mazzocchi (ora a sinistro) e Falzerano pronti ad appoggiare 'Dieguito' in ripartenza. Quella buona per il tris, dopo un sinistro alto di poco dell'attaccante perugino (44'), arriva nel terzo minuto di recupero ma uno stanco Mazzocchi perde il tempo giusto per servirlo. Poco male, perché alla fine il Grifo vince 2-0 e fa un grande passo avanti verso la salvezza, grazie a una vittoria festeggiata con trasporto dalla squadra.

Entella-Perugia 0-2

IL TABELLINO:

ENTELLA (4-3-1-2): Contini; De Col, Chiosa, Poli, Sala; Mazzitelli (39' st Settembrini), Paolucci, Toscano (13' st Chajia); Dezi (39' st Crimi); G. De Luca (32' Mancosu), Rodriguez (39' st M. De Luca). All. Roberto Boscaglia

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Mazzocchi, Gyomber, Angella, Falasco; Falzerano, Carraro, Dragomir (20' st Sgarbi); Buonaiuto (5' st Nicolussi Caviglia) Capone (33' st Rosi); Iemmello (33' st Falcinelli). All. Massimo Oddo

ARBITRO: Riccardo Ros di Pordenone

MARCATORI: 35' pt Iemmello (P), 43' pt Buonaiuto (P)

NOTE: Ammonito: Toscano, Rodriguez (E); Iemmello, Gyomber (P)