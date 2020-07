Entella-Perugia 0-2 all'intervallo, Iemmello 'punge' Cosmi: "Oggi ci stiamo divertendo"

Dopo il primo tempo di Entella-Perugia con il risultato di 2-0 per i Grifo ai microfoni di Dazn parla Pietro Iemmello, centravanti biancorosso e autore della prima rete (19esima in campionato per lui). "Stiamo facendo un'ottima parola sotto molti aspetti, ma ancora non è finita. L'Entella è la squadra che ha recuperato di più e dobbiamo stare attenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una 'frecciata' poi a Serse Cosmi, esonerato in settimana dal club e sostituito da Massimo Oddo che era stato a sua volta allontanato dalla panchina a fine girone di andata: "È sempre brutto parlare male di chi c'era prima - ha detto 'Re Pietro', già corteggiato dal Monza per la prossima stagione - perché ognuno ha cercato di fare sempre il massimo. Oggi però ci stiamo divertendo, senza far mancare sostanza e carattere"