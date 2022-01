Serie D: ufficiali le date dei recuperi di Trestina e Foligno

A inizio febbraio, Trestina e Foligno recupereranno le due partite saltate causa Covid valevoli per la diciassettesima giornata. Esattamente, le due partite in questione verranno giocate il 2 febbraio con fischio d'inizio alle ore 14,30. I bianconeri di Pierotti si troveranno di fronte sul prato amico il Follonica Gavorrano, mentre i falchetti saranno di scena in trasferta contro l'Unipomezia.

Una partita da recuperare e una in attesa di ufficialità, dunque, per il Foligno, dopo il rinvio a data da destinarsi arrivato nelle ultime ore per quanto riguarda un'altra trasferta contro il Montespaccato per la presenza di alcuni casi di positività tra le fila della formazione allenata da Monaco.