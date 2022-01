Serie D: rinviata Trestina - Gavorrano causa Covid

Slitta ancora una volta il ritorno in campo per il Trestina. La formazione di mister Pierotti sarebbe dovuta scendere in campo domenica contro il Follonica Gavorrano. I tanti casi Covid nell'organico dei maremmani, però, hanno portato alla decisione di rinviare il match a data da destinarsi. Questa la comunicazione del Dipartimento interregionale: "A seguito della richiesta inoltrata dalla società mineraria, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del protocollo predisposto dall’Asl competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, considerando che la circolare le relativa alle disposizioni emergenza Covid, per cause di forza maggiore, la gara in programma tra Sporting club Trestina e Follonica Gavorrano, diciassettesima giornata di andata del campionato di serie D, in programma domenica è rinviata a data da destinarsi".