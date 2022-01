Serie D: Montespaccato - Foligno rinviata a data da destinarsi

Alla fine, è giunta l'ufficialità: la partita in programma domenica tra Montespaccato e Foligno rinviata a data da destinarsi. Secondo posticipo, dunque, per i falchetti, che dopo la trasferta con l'Unipomezia nell'ultimo turno si vedono rinviare il ritorno in campo in questo 2022 anche stavolta. Insieme alla partita, rinviata anche la prima panchina di mister Monaco dal suo ritorno alla guida del Foligno, dopo l'avvicendamento con Marmorini ufficializzato durante la pausa. La situazione Covid in casa Foligno alla base della decisione presa.

La decisione del rinvio è arrivata su disposizione del Dipartimenti interregionale. Questa la nota del club: "A seguito della richiesta inoltrata dalla Società, preso atto della documentazione inviata proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto altresì del Protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, considerando la Circolare relativa alle disposizioni relative all'emergenza da Covid-19, il Dipartimento interregionale della Lnd ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara valevole per la 18esima giornata del girone E del campionato dilettanti per cause di forza maggiore".