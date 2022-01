Serie D: Unipomezia - Foligno rinviata causa Covid

Non solo la partita del Trestina. Nelle ultime ore è arrivato il rinvio ufficiale anche per la partita Unipomezia-Foligno. Come per i ragazzi di mister Pierotti, anche per i falchetti appuntamento con il ritorno in campo rinviato, con la data del recupero ancora non specificata. Il rinvio era nell'aria e ora è giunta la nota ufficiale che recita: "A seguito di richiesta inviata dalla Società Unipomezia, preso atto della documentazione inoltrata proveniente dalla struttura sanitaria, tenuto conto anche del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, il Dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti dispone, per cause di forza maggiore, il rinvio a data da destinarsi della gara Unipomezia-Foligno, 17esima giornata di andata del campionato di Serie D in programma il 23 gennaio".

Rinviata, dunque, anche la prima panchina dell'appena tornato mister Monaco, dopo l'avvicendamento in settimana che ha portato all'esonero di mister Marmorini.