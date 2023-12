Calcio, Serie D Girone E: prosegue il momento positivo del Trestina che vince anche sul campo del Figline

Continua la corsa del Trestina che oggi, in trasferta sul campo del Figline, riesce ad ottenere un importante successo per 2 a 1; i bianconeri sono in serie positiva e la classifica ora gli sorride: ottavo posto in compagnia del Ghiviborgo e più sette punti sulla zona playout.

Colpisce la padronanza con cui i ragazzi di Mister Ciampelli conducono la gara per quasi tutti i 90 minuti di gioco, frutto di tanto lavoro e, soprattutto, pazienza. Le prestazioni ci sono da tempo, adesso arrivano anche i risultati e nulla è frutto del caso.

Non mancano i brividi, però, perché i bianconeri sfiorano il gol in più di un'occasione a inizio gara, quando dal nulla un lampo di Diarrà regala l' 1 a 0 al Figline. Il primo tempo si chiude con un immeritato svantaggio.

Nella ripresa, la musica cambia, si riaccende il Trestina e al sesto minuto arriva il pareggio di Tascini su assist del neo arrivato Conti. A dieci minuti dal termine, dopo aver lamentato anche un rigore non concesso, gli umbri trovano il gol del definitivo sorpasso grazie ad un'incursione in area di rigore di Di Nolfo che timbra il 2 a 1 finale.

Queste le partite della quindicesima giornata:

Cenaia – Poggibonsi 3 – 0

Figline – Trestina 1 – 2

Follonica Gavorrano – Mobilieri Ponsacco 1 – 0

Grosseto – San Donato Tavarnelle 0 – 1

Orvietana – Aquila Montevarchi 0 – 3

Sangiovannese – Livorno 1 – 1

Seravezza Pozzi – Ghiviborgo 1 – 1

Tau Calcio – Real Forte Querceta 2 – 1

Sansepolcro – Pianese 2 – 2