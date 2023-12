Calcio, Serie D Girone E: Trestina in trasferta col Figline

Solo un punto separa in classifica il Figline, prossimo avversario del Trestina, e i bianconeri di Mister Ciampelli: c'è grande attesa per un match in cui la squadra umbra è pronta a dare battaglia per proseguire un'importante risalita e, soprattutto, per trovare continuità di prestazioni e risultati che nell'ultimo periodo finalmente sono arrivati a braccetto.

Per il Trestina i tre punti varrebbero oro per mantenere una certa distanza dalla zona playout, al momento lontana ben sette punti, discorso che comunque riguarda anche la compagine toscana.

C'è curiosità tra i tifosi bianconeri di vedere all'opera il nuovo acquisto Andrea Conti, il cui esordio con la nuova maglia potrebbe avvenire già domenica sul campo del Figline.

Queste le partite della quindicesima giornata, in campo domenica alle 14.30:

Cenaia – Poggibonsi

Figline – Trestina

Follonica Gavorrano – Mobilieri Ponsacco

Grosseto – San Donato Tavarnelle

Orvietana – Aquila Montevarchi

Sangiovannese – Livorno

Seravezza Pozzi – Ghiviborgo

Tau Calcio – Real Forte Querceta

Sansepolcro – Pianese