Serie D: domani si torna in campo per la 17esima giornata

Dopo il lungo periodo di stop, tornano domani le gare del campionato di Serie D. Sei, delle nove totali, le sfide in programma per quanto riguarda il girone E, quello che raggruppa le formazioni umbre. Tra queste anche il Cannara e il Tiferno, reduci dalla battaglia nel derby di mercoledì, scenderanno regolarmente in campo. La squadra di mister Brevi ospiterà sul prato amico la capolista San Donato Tavarnelle, mentre gli undici di mister Machi sono chiamati alla trasferta sul campo dello Scandicci. Restano ai box, causa Covid nelle squadre avversarie, Trestina e Foligno, con la gare contro Follonica Gavorrano e Unipomezia rinviate a data da destinarsi. Questo il programma del weekend nel girone E di Serie D.

Cannara - San Donato Tavarnelle (arbitro: Fabrizio Ramondino di Palermo, assistenti Ernesto Dell'Isola di Sapri e Luca Chianese di Napoli)

Cascina - Poggibonsi (arbitro: Carlo Esposito di Napoli, assistenti: Ettore Walter Isolabella di Novi Ligure e Daniele Santini di Savona)

Flaminia Civitacastellana - Arezzo (arbitro: Andrea Zambetti di Lovere, assistenti: Sergio Balbo di Caserta e Domenico Castaldo di Frattamaggiore)

Lornano Badesse - Sangiovannese (arbitro: Federico Muccignato Pordenone, assistenti: Simone Conte di Napoli e Luigi Ferraro di Frattamaggiore)

Pianese - Pro Livorno (arbitro: Simone Di Renzo di Bolzano, assistenti: Federico Pasotti di Imola e Claudiu Fecheta di Faenza)

Scandicci - Tiferno (arbitro: Mattia Mirri di Savona, assistenti: Andrea Cocomero di Nichelino e Dario Ameglio di Torino)

Gare rinviate:

Rieti-Montespaccato

Trestina-Follonica Gavorrano

Unipomezia-Foligno