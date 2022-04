Serie D: altro colpo di scena nel Foligno, torna Marmorini

Non sembra trovare pace la panchina del Foligno. Dopo il secondo esonero stagionale di Monaco e la conseguente presentazione di Cirone, altro colpo di scena per quanto riguarda la guida tecnica dei falchetti. Come si legge in un comunicato ufficiale diramato dalla società, Cirone ha rinunciato all'incarico. Così, vista anche la vicinanza del prossimo appuntamento in campionato, la società ha richiamato sulla panchina del Foligno Simone Marmorini, esonerato nell'avvicendamento proprio con il ritorno di Monaco.

"L'Ssd Foligno Calcio - si legge nella nota - comunica che Giuseppe Cirone ha rinunciato all'incarico affidatogli nei giorni scorsi a causa di impedimenti personali inconciliabili con la carica di allenatore della prima squadra. A Giuseppe Cirone va il ringraziamento di tutte le componenti della Società. In questi pochi giorni in cui abbiamo avuto modo di conoscerlo, mister Cirone ha dimostrato grande professionalità e serietà sposando la causa sin da subito.. Siamo certi che nel prosieguo della carriera riuscirà a raccogliere le soddisfazioni che sicuramente merita. Contestualmente la Società, nell'immediatezza di una gara dall'importanza capitale, ha optato per il ritorno in panchina dell'allenatore Simone Marmorini".