Rivoluzione nel Foligno: si dimette il presidente Colavita. In panchina, via Monaco e dentro Marmorini

Dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro il San Donato Tavarnelle, rivoluzione in procinto nel Foligno. Decisiva è stata, infatti, la debacle di domenica costata il posto a mister Monaco. Al suo posto Simone Marmorini, toscano di 38 anni, autore in carriera del salto dall'Eccellenza alla Serie D della Sienalunghese. Per Marmorini, presentato in conferenza stampa, anche le prime parole da neo allenatore del Foligno: "Per me venire a Foligno è un’occasione importante. Ho visto nella squadra ampi margini di miglioramento. Col tempo la squadra dimostrerà valori migliori rispetto a quanto dice la classifica ora". Il Foligno, infatti, naviga al penultimo posto nel girone E di Serie D, con cinque punti guadagnati nelle prime otto partite.

A poche ore dall'esonero, inoltre, sono arrivate le dimissioni del presidente Renato Colavita. Dimissioni del presidente e cambio in panchina che sono state al centro della conferenza stampa: "Per quanto riguarda la parte tecnica - ha affermato l'AD Gianfranco D'Angelo- avevamo deciso sin da domenica sera. Purtroppo forse ieri c'è stato un ripensamento da parte del presidente, non da parte nostra. Ringrazio Colavita e la sua famiglia per quanto fatto finora per la società. Ci dispiace ma noi dovevamo dare una svolta. Dispiace tanto anche per mister Monaco. L'ho voluto io qui ma purtroppo i numeri non sono stati dalla sua parte". Il cambio tecnico in panchina c'è stato, ora si aspettano solo le prossime evoluzioni per quanto riguarda la nomina del nuovo presidente.