Serie D: altro cambio sulla panchina del Foligno, arriva Cirone

Terzo cambio in panchina nella stagione del Foligno. Dopo la sconfitta esterna sul campo della Pro Livorno, la società ha deciso di cambiare chiamando Giuseppe Cirone. Il nuovo mister prende la squadra in piena zona playout a sette giornate dalla fine del campionato, con la missione di raggiungere una salvezza tranquilla senza passare per gli spareggi. Cirone, cresciuto come allenatore nelle giovanili del Potenza, ha già diretto i suoi primi allenamenti in vista dello scontro di domenica, quando al "Blasone" i falchetti giocheranno contro lo Scandicci.

"Questa squadra ha tutte le carte in regola per salvarsi - ha dichiarato Cirone durante la presentazione - e io ci credo. Per prima cosa bisogna aumentare l'intensità durante le partite". A presentare il nuovo mister c'era il presidente del Foligno Renato Colavita: "Ringraziamo mister Monaco per tutto quello che ha fatto. Crediamo che Cirone sia il profilo giusto per centrare l'obiettivo salvezza".