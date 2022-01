Foligno: esonerato Marmorini, in panchina torna Monaco

Ritorno alle origini per il Foligno. Come un fulmine a ciel sereno, la società ha esonerato Simone Marmorini e richiamato in panchina Francesco Monaco, l'allenatore con cui i falchetti avevano iniziato la stagione. L'avvicendamento arriva nel momento di stop del girone E di Serie D, dove il Foligno sta occupando la quattordicesima posizione a quota 16 punti, un punto dietro il Cannara e due dietro il Tiferno. Marmorini ha guidato il Foligno dalla nona giornata fino allo stop natalizio nell'ultima gara di campionato, la sedicesima, il 22 dicembre contro il Trestina. Nelle otto partite di campionato sulla panchina dei falchetti, Marmorini ha totalizzato 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Il Foligno ha riportato la notizia dell'esonero tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale: "Il Foligno Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Simone Marmorini. A mister Marmorini va il ringraziamento per il lavoro svolto e l'in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Contestualmente la Società comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Francesco Monaco. Il mister ha già diretto quest'oggi la seduta di allenamento presso gli impianti di Corvia".

Inoltre, il Foligno ha ufficializzato Mauro Traini, ex direttore sportivo del Fano, come nuovo direttore generale.