Calcio serie C, Perugia - Olbia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Quattro giornate alla fine e Perugia atteso ad una delle missioni meno agevoli, ovvero trovare le giuste motivazioni. Il terzo posto appare oramai irrangiungibile, con cinque punti da recuperare ad una Carrarese oramai lanciatissima, ma due sono gli obbiettivi che si prospettano: quello di giungere migliore quarta e ai playoff con le migliori condizioni.

I biancorossi riceveranno domani la visita dell'Olbia, reduce dal cappotto di Rimini e che rischia seriamente la retrocessione diretta e sarà importante dare un segnale ritrovando la vittoria per consolidare la sua attuale posizione. Sarà anche l'opportunità, che deve essere sfruttata, per alcuni giocatori che recentemente non hanno trovato molto spazio.

Vediamo come si avvicinano le due squadre a questo appuntamento:

Qui Perugia: tre gli assenti. Formisano sceglie il tridente?

La rifinitura di stamani ha confermato le anticipazioni rese nei giorni scorsi. Oltre che lo squalificato Ryder Matos non faranno parte dei convocati Noah Lewis, che cercherà definitivamente di risolvere nelle prossime una - due settimane i problemi al ginocchio, e Giovanni Giunti, alle prese con una frattura al polso che però dovrebbe "tamponare" nei prossimi giorni con un tutore. Di nuovo disponibile Francesco Lisi, che il suo turno di squalifica lo ha scontato.

Al fine di acquisire una maggiore incisività in zona gol Alessandro Vittorio Formisano potrebbe passare al 3-4-3 con Adamonis in porta; Mezzoni, Angella e Vulikic in difesa; Paz, Iannoni (o Kouan), Torrasi e Bozzolan a centrocampo; Lisi, Vasquez (o Sylla) e Seghetti in attacco.

Qui Olbia: nuovo allenatore nuovo modulo?

Per la compagine sarda non è un momento tra i più felici. Soltanto una vittoria è stata conseguita nelle ultime 11 partite e l'ultimo rovescio, il 5-0 nel recupero di Rimini, è stato fatale a Marco Gaburro, sostituito da Oberdan Biagioni (per lui si tratta di un ritorno). Toccherà all'ex centrocampista di Foggia e Udinese nonchè ex tecnico della Primavera rianimare un gruppo sull'orlo della retrocessione, anche se dovrà far fronte a delle defezioni, come quella del centrocampista Luca La Rosa, infortunatosi al Neri, ma la buona notizia è il rientro dell'esperto Daniele Dessena.

Biagioni vorrebbe puntare sul 4-3-3 con Rinaldi in porta; Palomba, Bellodi, Motolese e Zallu in difesa, Schiavone, Dessena e Biancu a centrocampo; Ragatzu, Nanni e Corti in attacco.

Dove vedere la partita in diretta

Perugia - Olbia sarà visibile a partire dalle 14 su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento)