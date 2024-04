Calcio serie C, il Perugia conta su un'arma in più per il finale di stagione

La sconfitta con la Carrarese non ha permesso al Perugia di passare una buona Pasqua. Peccato, perchè anche un punto, in un campo comunque difficile, sarebbe potuto essere importante per poter sperare fino alla fine nel terzo posto, che consentirebbe il passaggio diretto ai playoff nazionali, ma così non è stato. Il gol di Finotto, giunto quando le lancette stavano compiendo gli ultimi giri, sembra aver tolto ogni speranza, anche se la matematica, quando mancano quattro turni al termine, non condanna ancora i biancorossi.

Le prossime partite, ad iniziare da quella casalinga contro l'Olbia, squadra in lotta per evitare la caduta diretta tra i dilettanti, andranno affrontate al meglio e cercando di fare risultato, anche se la priorità sarà arrivare ai playoff nelle migliori condizioni fisiche e di organico. Si ragionerà dunque, da qui al 28 di aprile, in quest'ottica.

La possibile arma in più

Il Grifo farà di tutto per affrontare questo rush finale con la rosa al completo. In occasione della seduta di stamani si è rivisto in gruppo, dopo una lunga assenza, Cristian Dell'Orco, che ha svolto una parte del lavoro con il resto della squadra. Ad oggi l'unico assente sicuro contro i sardi è lo squalificato Ryder Matos. Alessandro Vittorio Formisano potrà contare anche sui giovani Matteo Viti, pure lui parzialmente in gruppo dopo i problemi alla schiena, e Giovanni Giunti, che nel corso del match giocato con la primavera si è fratturato un polso e il dito di una mano. Il centrocampista fronteggerà il problema con un tutore. Di nuovo a disposizione infine un giocatore che la squalifica l'ha scontata, ovvero Francesco Lisi.

Nuovi obbiettivi

Sfumata molto probabilmente la terza piazza il Perugia si pone l'obbiettivo di classificarsi come miglior quarta. I Grifoni guidano questa speciale classifica e qualora si portasse a compimento la missione si acquisirebbe lo status di testa di serie con la partenza diretta dai playoff nazionali. Un motivo in più per tenere alta l'attenzione e conquistare più punti possibili.