Giudice sportivo, il Perugia senza Ryder Matos con l'Olbia

Come previsto l'attaccante del Perugia Ryder Matos non sarà a disposizione in occasione del match che i biancorossi saranno chiamati a disputare domenica prossima contro l'Olbia, formazione in lotta per evitare la retrocessione diretta.

Il brasilano, nel corso del poco fortunato scontro con la Carrarese, ha rimediato la quinta ammonizione stagionale ed essendo in diffida è scattata automatica la squalfiica per una giornata, come da regolamento.

Tra gli altri provvedimenti disciplinati va segnalato il cartellino giallo numero otto preso dall'attaccante Youssouph Cheik Sylla, che dunque sarà a disposizione per domenica, mentre i sardi di presenteranno al Curi senza squalificati.

C'è chi rientra

Alessandro Vittorio Formisano dal canto suo ritrova una pedina che la squalifica l'ha scontata, ovvero Francesco Lisi, mentre dando un'occhiata all'infermeria anche Cristian Dell'Orco è prossimo al ritorno, dato che da domani tornerà ad allenarsi in gruppo dopo una lunga assenza dovuta ad un infortunio muscolare.