Calcio serie C, il Perugia attende l'Olbia e sfoglia la margherita

La Pasqua sarà servita per riannodare i fili? E' ciò che in tanti sperano dopo il ko di Carrara che molto probabilmente chiude le porte per il terzo posto. Nel calcio tutto è possibile è vero, ma ora in casa Perugia c'è una priorità: quella di arrivare ai playoff nelle migliori condizioni, senza naturalmente trascurare l'importanza delle partite che si andranno a disputare da qui al 28 di aprile.

La prima delle ultime quattro tappe è l'Olbia, reduce dal pesante rovescio nel recupero di Rimini che è costata la panchina a Marco Gaburro. Al suo posto è stato chiamato il tecnico della Primavera Oberdan Biagioni, noto agli sportivi per aver vestito da giocatore la maglia del Foggia di Zeman nei primi anni '90, è che ha raggiunto in queste ultime ore la squadra, ancora in ritiro in Romagna.

I sardi, ultimi in classifica al pari della Fermana e che sarebbero direttamente retrocessi qualora il campionato terminasse oggi, si presenteranno al Curi con una nuova guida tecnica e non potranno certo permettersi di fare le barricate. Una situazione dalla quale i biancorossi potranno trarre notevole vantaggio.

Gestione oculata

Alessandro Vittorio Formisano ha deciso: domenica Noah Lewis resterà a casa a scopo precauzionale. Il difensore svolgerà delle terapie per risolvere del tutto l'infiammazione al ginocchio che in maniera ciclica si ripresenta e per permettergli di arrivare in forma per la post season. Pertanto non ci sarà domenica e probilmente nemmeno a Pesaro domenica 14 aprile. Si valuterà un suo eventuale rientro nelle ultime due giornate.

La buona notizia è il rientro, dopo parecchie settimane di assenza, di Cristian Dell'Orco nella lista dei convocati e chissà che per lui non ci sia anche modo di disputare uno spezzone.

Out infine lo squalificato Ryder Matos e Giovanni Giunti, infortunatosi con la Primavera e che nei prossimi giorni riprenderà ad allenarsi con l'ausilio di un tutore (il giovane centrocampista è alle prese con una frattura al polso a ad un dito di una mano).

Le ultime sull'undici di partenza

Il tecnico dunque apporterà qualche cambiamento negli interpreti concedendo spazio a chi ne ha avuto meno in quest'ultimo periodo, forse a gara in corso. Il riferimento è ai vari Bozzolan, Bartolomei, Ricci e Vasquez.

Quindi davanti ad Adamonis rientrerà Angella al centro della difesa a tre con al suo fianco Mezzoni e Vulikic; a centrocampo Paz, Iannoni, Torrasi (o Bartolomei) e Lisi; Kouan (o Ricci) alle spalle di Sylla e Seghetti.