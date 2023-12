Calcio, Serie C: Gubbio sconfitto a Pontedera, nonostante una buona prestazione

Alla fine arriva un'altra sconfitta per il Gubbio di Mister Braglia: in casa del Pontedera, infatti, il risultato vede i toscani imporsi per 2 a 1 in un match tiratissimo fino all'ultimo respiro.

Non demeritano i rossoblu, ma la sconfitta di misura per due reti a una non rende giustizia ad una prestazione comunque confortante e che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato.

La partita si apre con il gol di Benedetti per il Pontedera poco prima del quarto d'ora, a cui risponde Udoh al 27' dopo una splendida combinazione in velocità con Spina per il momentaneo pareggio eugubino che, però, dura poco perché nuovamente Benedetti al 38' trova il gol della doppietta personale che vale il vantaggio definitivo dei padroni di casa.

Questa sconfitta può costare al Gubbio la zona playoff, nel caso in cui Rimini, Ancona, Lucchese e Arezzo dovessero vincere le rispettive partite.

Questo il quadro completo della diciassettesima giornata:

Sabato 9 dicembre ore 16.15

Juventus Next Gen – Pineto 2 – 2

Pescara – Olbia 4 – 0

Pontedera – Gubbio 2 – 1

Spal – Entella (ore 18.30)

Recanatese – Cesena (ore 20.45)

Domenica 10 dicembre ore 14

Lucchese – Fermana

Rimini – Carrarese

Sestri Levante – Ancona

Torres – Arezzo

Perugia – Vis Pesaro (ore 16.15)