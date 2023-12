Calcio, Serie C: Gubbio a Pontedera per ritrovare gol e vittoria

Sono due i punti in classifica che separano il Gubbio dal Pontedera settimo in classifica, ma i rossoblu sono in cerca di riscatto dopo le ultime prestazioni sottotono.

Queste le dichiarazioni di Mister Braglia in conferenza stampa prepartita (fonte YouTube AS Gubbio Channel): “Noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, come dico sempre. Stiamo lavorando e anche bene, in campo ci saremo anche noi e cercheremo di farci valere. In questo momento facciamo una grande fatica a trovare la via del gol, è chiaro che se riesci a farlo poi vinci e i giudizi cambiano. Dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare convinti che poi alla fine i conti torneranno. La rosa è corta? Ci sono dei giocatori indisponibili, ma siamo giusti per fare una buona partita anche contro il Pontedera, inutile stare qui a lamentarci. Dobbiamo fare una partita importante e pensare ai giocatori che abbiamo, inutile tornare alla loro sconfitta col Pescara, saranno incavolati e noi dovremo esserlo ancora di più”.

Questo il quadro completo della diciassettesima giornata:

Sabato 9 dicembre ore 16.15

Juventus Next Gen – Pineto

Pescara – Olbia

Pontedera – Gubbio

Spal – Entella (ore 18.30)

Recanatese – Cesena (ore 20.45)

Domenica 10 dicembre ore 14

Lucchese – Fermana

Rimini – Carrarese

Sestri Levante – Ancona

Torres – Arezzo

Perugia – Vis Pesaro (ore 16.15)