Calcio, Serie C: per il Gubbio solo un pari con la Spal

Finisce in parità e a reti inviolate la partita del Barbetti tra Gubbio e Spal: i padroni di casa si schierano con un 3-5-1-1 che lascia presagire un grande lavoro in ampiezza, mentre gli ospiti rispondono con un più classico 4-3-3. I punti di differenza tra le due squadre sono 7 in favore dei rossoblu, ma il risultato finale è uno 0 a 0 che muove poco la classifica di entrambe, con il Gubbio superato in zona playoff dal Pontedera vincente in casa dell'Ancona e prossimo avversario proprio degli umbri nel match di sabato 9 dicembre in terra toscana.

La squadra di Mister Braglia resta in corsa per l'obiettivo dei playoff, ma nelle ultime cinque partite di campionato ha collezionato 5 punti su 15 disponibili, frutto di una sola vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte, una tendenza che i rossoblu devono invertire per continuare lottare per gli spareggi.

Domani il resto delle gare in programma, col Perugia impegnato in Sardegna contro l'Olbia.

Questo il quadro completo della sedicesima giornata:

Sabato 2 dicembre

Cesena – Juventus Next Gen 1 – 0

Entella – Pescara 1 – 2

Ancona – Pontedera 0 – 1

Carrarese – Recanatese 1 – 1

Gubbio – Spal 0 – 0

Arezzo – Lucchese 1 – 1

Domenica 3 dicembre ore 14

Fermana – Torres

Olbia – Perugia

Pineto – Sestri Levante

Vis Pesaro – Rimini (ore 20.45)