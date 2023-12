Calcio, Serie C: Gubbio in casa con la Spal

La sedicesima giornata di campionato del Girone B si apre questo pomeriggio, con le partite Cesena – Juventus Next Gen e Virtus Entella – Pescara, mentre il Gubbio torna a giocare al Barbetti alle 18.30 contro la Spal. Mister Braglia in conferenza stampa prepartita è stato chiaro: si aspetta una squadra aggressiva sin da subito e che dia delle risposte soprattutto in merito alle aspettative interne, senza pensare all'avversario.

La classifica al momento vede i rossoblu all'ottavo posto in compagnia di Pontedera e Ancona a quota 20 punti, ma le ambizioni degli eugubini non corrispondono a quanto sin qui ottenuto in campionato ed è arrivato il momento di dimostrarlo in campo.

Questo il quadro completo della sedicesima giornata:

Sabato 2 dicembre

Cesena – Juventus Next Gen (ore 16.15)

Entella – Pescara (ore 16.15)

Ancona – Pontedera (ore 18.30)

Carrarese – Recanatese (ore 18.30)

Gubbio – Spal (ore 18.30)

Arezzo – Lucchese (ore 20.45)

Domenica 3 dicembre ore 14

Fermana – Torres

Olbia – Perugia

Pineto – Sestri Levante

Vis Pesaro – Rimini (ore 20.45)