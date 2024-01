Calcio serie C, Formisano ha fiducia nel suo Perugia malgrado l'emergenza: "Ulteriore occasione di crescita"

Emergenza doveva essere ed emergenza sarà. Nessuno dei giocatori in dubbio specie per gli eventi traumatici verificatisi durante l'ultimo vittorioso match sarà arruolabile per la trasferta insidiosa di Pontedera. Falcidiato più di tutti il reparto difensivo, che vedrà le assenze di Cristian Dell'Orco e Stipe Vulikic e questo potrebbe presupporre l'impiego di alcuni giovani. Malgrado questo la fiducia del mister Alessandro Vittorio Formisano, che alla prima esperienza in ambito professionistico si sta facendo valere eccome, rimane intatta. Il materiale umano a disposizione rende spesso possibile sopperire a certe mancanze e si spera che, anche in occasione della trasferta di Pontedera, possa essere così.

Gli altri assenti? Si farebbe fatica ad elencarli, ma per dovere di cronaca sono i seguenti: Federico Ricci, Federico Vasquez ed Andrea Bozzolan. C'è invece, e questa è una buona notizia, Simone Santoro, che seppur attratto dalle sirene di mercato della serie B deve aver scelto di mettersi a disposizione del gruppo e pertanto potrebbe essere una risorsa importante quantomeno a gara in corso.

Aperti alle novità

Al Mannucci si vedrà sicuramente qualcosa di inedito: "Dal momento in cui ci sono tanti indisponibili trovi nuove soluzioni. Ci saranno dei cambiamenti e sono delle opportunità per crescita del gruppo al cospetto di un avversario aggressivo e dinamico". Tra le possibili novità è possibile l'impiego dal 1' di gente come Souarè e Viti: "Crediamo molto nei nostri giovani che sono in pianta stabile e che con noi possono avere un futuro importante. Dobbiamo avere il tempo di valutarli bene".

Dubbi arbitrali

Strettamente connesso al tema infortunio quello della direzione arbitrale, nella quale la gestione dei cartellini non ha convinto: "Sicuramente abbiamo pagato caro alcuni interventi e occorre sicuramente una rivalutazione arbitrale. Ci poteva essere più attenzione ma questo credo si estenda a tutte le partite".

Prova di maturità

"Tutte le gare si possono definire così - ha spiegato Formisano - Saremo chiamati sempre a crescere perché ogni match è una possibilità di accrescere il bagaglio esperienziale. Vogliamo capire come i nostri ragazzi si comporteranno".

Certezze su cui contare

Chi non sta tradendo, malgrado il contratto in scandenza, è Christian Kouan: "Finisce sempre in crescita sotto l'aspetto fisico. Sta dando tutto per i compagni e può essere determinante. Ogni settimana è un foglio bianco da riscrivere ma se si conferma così sarà protagonista".

Grifo e Sir, due mondi così lontani e vicini

Formisano era al PalaBarton mercoledì: "La multidisciplinarietà è stata parte del mio percorso di studi. Parallelismi ci possono essere ma dobbiamo stare coi i piedi per terra".

L'avversario

"Il Pontedera una sorpresa? Si ai nastri di partenza, no per quanto riguardo l'andamento. Già li avevo studiati, fino ad ora hanno compiuto un percorso strepitoso e continueranno a farlo".