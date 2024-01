Perugia, Formisano è soddisfatto a metà: "Non dovevamo prendere il gol su palla inattiva"

Il Perugia ha spiccato il volo. Il 3-1 con la Spal, ottenuto con un secondo tempo di grande carattere e qualità, permette ai biancorossi di vincere la terza partita di fila e di rimanere alle spalle di Cesena e Torres, ma c'è chi è soddisfatto a metà. Il perchè lo spiega il tecnico Alessandro Vittorio Formisano: "Abbiamo preso un gol che mi fa innervosire non poco. Non dovevamo andare sotto su palla inattiva, sapevamo che il pericolo veniva da lì". La chiave della ripresa è stata la seguente: "Abbiamo messo due terzi di spinta con una sovrapposizione interna, per poi attaccare la profondità negli spazi. Loro lasciavano buchi nell'ultima linea e siamo stati bravi ad infilarcisi". Il rientro di Mezzoni è stato importante: "E' entrato con il Cesena e mi ha sorpreso. Poi si è infortunato. È un professionista strepitoso, ha margini di miglioramento in quella posizione". Sul match di Pontedera: "Sarà difficilissimo, completamente diversa da quella di stasera. La gioia deve durare una sera non possiamo abbassare la guardia".

Protagonista principale è stato Yeferson Paz, uno che il vizio del gol lo ha oramai acquisito: "E' stata una doppietta molto importante, da stamattina pensavo di farla. Ma sapevo bene che l'importante era vincere. Una dedica? Per famiglia e squadra". Su Formisano: "E' un ottimo allenatore e crede in me. Mi dice di andare in campo e fare quello che so fare". Nessun cambiamento rispetto al passato: "Non sempre le partite vengono come vogliamo. E' il calcio, ci sta. Ora dobbiamo credere in quello che stiamo facendo". Sulla sua posizione in campo: "Sulla fascia mi trovo meglio perchè posso andare di più. Prima dovevo pensare più a coprire".

Infine Emanuele Torrasi, che si è preso le chiavi del centrocampo biancorosso: "Si può sempre far di più. La fiducia dell'ambiente l'ho sempre sentita, ora sto bene". Sul match: "Il gol preso subito ci ha destabilizzato ma siamo rimasti in partita ed era fondamentale. Poi abbiamo attaccato perché volevamo vincere a tutti i costi. Del resto la mentalità è sempre stata quella di fare risultato. Siamo contenti e soddisfatti".