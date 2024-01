Calcio serie C, con una ripresa tutto cuore e grinta il Perugia ribalta la Spal. Al Curi termina 3-1

Triplice fischio della signora Gasperotti. Con un secondo tempo tutto cuore e grinta il Perugia ribalta lo 0-1 del primo tempo e va ad inanellare la terza vittoria consecutiva. La Spal non è riuscita a contenere il rabbioso ritorno dei biancorossi, che si sono aggiudicato il match con un perentorio 3-1. Decidono, dopo lo svantaggio iniziale firmato da Peda, Paz con una straordinaria doppietta e Lisi, per lui un'autentica gemma. Grazie per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

93' Sylla irresistibile verso l'area avversaria, il tuo tiro sbatte sul palo esterno

92' nel Perugia esce Paz entra Viti

concessi 4' di recupero

87' Seghetti fugge in contropiede da sinistra ma la sua conclusione è imprecisa

84' nella Spal entra Valentini al posto di Bassoli

80' ammonito Seghetti per spalla a spalla con Tripaldelli. Altra decisione discutibile

79' nella Spal c'è Dalmonte per Antenucci

73' brividi in area biancorossa: Bassoli svetta di testa su angolo ma la palla se ne va fuori

71' il Perugia porta a tre le sue marcature: su un calcio d'angolo la difesa spallina pasticcia, ne approfitta Paz per mettere dentro a porta vuota

70' tre i cambi simultanei nella Spal: Rao per Edera, Zilli per Contiliano e Buchel per Carraro

69' nel Perugia esce Matos entra Giunti

64' il Perugia la ribalta: cross di Lisi con Paz che sfugge alla guardia della difesa spallina e di testa fa secco Del Favero

62' Angella si prende l'ammonizione dalla panchina per motivi alquanto misteriosi

60' pareggio del Perugia: splendido tiro a giro di Lisi che termina la sua corsa nel sette

54' spinta di Paz a Tripaldelli: ammonizione discuitibile

51' grande chance per il Perugia: cvross di Paz, Sylla di testa in tuffo impegnma severamente Del Favero che riesce ad intercettare

49' il tiro di Collodel da circa trenta metri sfila a lato

48' Seghetti sderve a rimorchio Kouan che con il corpo all'indietro manda alto da buona posizione

Si riprende con tre cambi tra le fila del Grifo: Mezzoni per Dell'Orco, Lisi per Cancellieri e Seghetti per Bartolomei

Finisce così il primo tempo con la Spal che va a riposo in vantaggio per 1-0 per effetto del gol realizzato dopo allena 5' da Peda, sfruttando una dormita difensiva sugli sviluppi di un corner. I biancorossi hanno provato a reagire creando situazioni importanti, ma solo in un'occasione, di preciso con Sylla, sono riusciti a rendersi pericolosi. A più tardi per la cronaca dei secondi 45', nei quali servirà di sicuro più vivacità.

concesso 1' di recupero

44' destro di Vulikic dalla distanza centrale

37' ammonito Cancellieri per gioco scorretto

33' uno scontro al limite dell'area tra Del Favero e Paz induce l'arbitro donna a fischiare la punizione per la Spal. Dalle immagini sembra sia accaduto il contrario...

32' Paz ci prova su cross di Cancellieri, Del Favero fa buona guardia

31' il Grifo si scuote: su cross morbido di Matos Sylla ci prova di testa ma Del Favero si fa trovare pronto e respinge a terra

29' Torrasi tenta di concludere un'azione tutta in velocità ma il suo piattone, debole peraltro, termina prima sullo stinco di Sylla poi sul fondo

25' ammonito Carraro per gioco falloso

23' clamoroso quanto avviene: Vulikic si impappina e regala ad Antenucci un'occasione d'oro, ma l'attaccante solo davanti ad Adamonis manda incredibilmente fuori tra la disperazione sua e quella della panchina della Spal

22' Cancellieri ci prova dalla distanza ma senza successo

21' conclusione di Paz deviata in angolo

8' punizione di Bartolomei dal lato corto, Alfonso deve alzare in angolo

5' subito avanti la Spal: angolo di Maistro, stacco di Peda, completamente libero, e palla nel sacco

Si comincia

Le formazioni uffficiali

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Lewis, Vulikic, Dell’Orco; Paz, Kouan, Bartolomei, Torrasi, Cancellieri; Matos, Sylla. A disp. Abibi, Yimga, Angella, Viti, Souare, Mezzoni, Giunti, Bezziccheri, Lisi, Cudrig, Polizzi, Seghetti. All. Formisano

SPAL (4-3-3): Del Favero; Bruscagin, Peda, Bassoli, Tripaldelli; Collodel, Carraro, Contiliano; Edera, Antenucci, Maistro. A disp. Alfonso, Meneghetti, Fiordaliso, Valentini, Iglio, Buchel, Parravicini, Puletto, Dalmonte, Orfei, Rao, Zilli. All. Colucci

Seghetti parte dalla panchina, dentro Matos. Questa è la novità di mister Formisano, che per il resto conferma le previsioni della vigilia. Nella Spal Edera, Maistro ed Antenucci compongono il trio d'attacco, mentre due sono i cambi effettuati da Colucci prima del fischio di inizio: in porta c'è Del Favero e non Alfonso, mentre sulla destra, nei quattro di difesa, Bruscagin e non Fiordaliso.

Tris cercasi

Ora più che mai bisognerà dimostrare di aver imboccato la strada giusta. Il Perugia, dopo aver iniziato il girone di ritorno come meglio non si poteva con due vittorie peraltro senza gol al passivo, cerca la terza affermazione consecutiva, indispensabile o quasi per consolidare quella terza posizione che con tanta fatica e determinazione si è guadagnato. L'avversario, rivitalizzato da Leonardo Colucci, non sarà di quelli agevoli: la Spal, dopo un avvio disastroso, è in lotta per uscire dai playout forte di sette risultati utili in fila.

Formisano deve fare i conti con parecchie assenze tra infortuni, squalifiche e intrecci di mercato, specie nella zona nevralgica, e potrebbe andare avanti con il 3-5-2. Non si esclude però la soluzione con Matos alle spalle di Sylla e Seghetti, ma questo lo si saprà soltanto a ridosso del fischio di inizio. Recupera Gabriele Angella, ma è destinato alla panchina.

Colucci avrà a disposizione i nuovi Marcel Buchel e Massimo Zilli, provenienti rispettivamente da Ascoli e Cosenza, ma che difficilmente verranno schierati dall'inizio. Molto probabilmente sarà 4-3-3, con Edera, Antenucci e Maistro a comporre un tridente piuttosto esperto ed insidioso, a cui bisognerà prestare attenzione.

Perugia Today garantirà la diretta dell'incontro a partire dalle 16:15 e a seguire commenti ed interviste dalla sala stampa dello stadio Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Lewis, Vulikic, Dell’Orco; Paz, Kouan, Bartolomei, Torrasi, Cancellieri; Seghetti, Sylla. A disp. Abibi, Yimga, Angella, Viti, Souare, Mezzoni, Bartolomei, Giunti, Bezziccheri, Lisi, Cudrig, Polizzi. All. Formisano

SPAL (4-3-3): Alfonso; Fiordaliso, Peda, Bassoli, Tripaldelli; Collodel, Carraro, Contiliano; Edera, Antenucci, Maistro. A disp. Del Favero, Meneghetti, Bruscagin, Valentini, Iglio, Buchel, Parravicini, Puletto, Dalmonte, Orfei, Rao, Zilli. All. Colucci