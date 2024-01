Calcio serie C, Perugia - Spal: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Perugia - Spal, ovvero uno scontro tra due squadre in ripresa. E' questo il principale motivo di interesse del match della terza di ritorno che andrà in scena domani alle ore 16:15 al Renato Curi. I biancorossi cercano di dare continuità all'ottimo inizio di girone di ritorno, fatto di due vittorie senza subire gol, i biancoazzurri invece di dare valore alla striscia di sette risultati utili consecutivi (6 pareggi ed un successo). Le differenze di classifica ci sono, ma questa è una di quelle partite che sfugge ad ogni pronostico: la qualità degli organici è indiscussa, chi mostrerà maggior coraggio e voglia avrà maggiori probabilità di spuntarla.

Ma vediamo come le due squadre si avvicinano a questo appuntamento:

Qui Perugia: c'è Angella ma l'infermeria è piena

Alessandro Vittorio Formisano potrà contare su Gabriele Angella. L'ultimo provino, effettuato stamani, è andato bene e dunque il capitano potrà essere a disposizione tant'è che il tecnico lo ha inserito tra i 23 convocati. A disposizione dopo la squalifica Francesco Lisi, mentre la lista degli assenti è abbastanza piena. A Simone Santoro ed Edoardo Iannoni, fermati per un turno dal giudice sportivo, si aggiungono Andrea Bozzolan (ma qui potrebbero esserci intrecci di mercato), Cristian Acella, Federico Ricci, Federico Vasquez e Raul Morichelli.

Ecco l'undici che il tecnico potrebbe schierare: Adamonis in porta; Vulikic, Dell'Orco e Lewis in difesa; Paz, Torrasi, Bartolomei, Kouan e Cancellieri a centrocampo; Sylla e Seghetti di punta.

Qui Spal: anche Colucci deve fare la conta degli assenti

Non sta molto meglio il collega Leonardo Colucci, che riesce a recuperare, anche se non al 100%, il portiere Enrico Alfonso il cui impiego è tuttavia incerto. Stesso discorso per l'attaccante Nicola Dalmonte, destinato alla panchina. Non faranno parte invece dell'elenco dei convocati i vari Luca Siligardi, Matteo Arena, Dario Sits, infortunati oramai storici, Fabio Parravicini e Filippo Saiani, questi ultimi due convocati dall'Under 19 azzurra, ed infine Simone Rabbi, squalificato. C'è invece la chiamata per l'ultimo arrivato Massimo Zilli, prelevato dal Cosenza, che potrebbe sicuramente essere della partita.

Colucci dunque schiererà i suoi con il 4-3-3: Alfonso in porta; Fiordaliso, Peda, Bassoli, Tripaldelli in difesa; Contiliano, Carraro, Collodel a centrocampo; Edera, Maistro e Antenucci in attacco.

Dove vedere la partita in diretta

Perugia - Spal sarà visibile in diretta a partire dalle ore 16:15 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento). Prevista anche la diretta su Rai Sport HD.