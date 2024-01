Calcio serie C, il Perugia a caccia del tris. Formisano: "Emergenza? Dipende da quale punto di vista"

Il girone di ritorno, così come l'anno nuovo, è iniziato come meglio non si poteva e la parola ricorrente negli ultimi giorni è continuità. Già, perchè il Perugia ora è terzo in classifica e questa posizione va difesa con le unghie e con i denti, possibilmente migliorata anche se quest'ultimo compito non è propriamente agevole.

Obbiettivo però è guardare partita per partita: i biancorossi riceveranno domani la visita della Spal (calcio di inizio ore 16:15), protagonista di un avvio disastroso ma capace di risalire almeno in parte la corrente con sette risultati utili consecutivi (6 pareggi e una vittoria). La terza vittoria consecutiva sarebbe importante anche a livello psicologico, oltre che per le dovute esigenze di classifica.

Due sono gli avversari da battere: oltre alla formazione ferrarese c'è anche una lunga lista di assenti tra infortuni e squalifiche (Raul Morichelli, Federico Ricci, Christian Acella, Andrea Bozzolan, Federico Vasquez, Simone Santoro ed Edoardo Iannoni). La qualità dell'organico però sembra far dormire sonni abbastanza tranquilli ad Alessandro Vittorio Formisano, anche se la vera prova è quella del campo.

Subito le note dolenti

Non deve essere stato facile per il tecnico preparare questa gara, ma il tecnico la pensa così: "Emergenza? Dipende dai punti di vista. Da quello delle assenze potrebbe, da quello delle opportunità no. Qualche ragazzo che scalpita potrebbe avere l'opportunità di mettersi in mostra".

Il mercato bussa alle porte

Si è fatto un gran parlare di offerte ricevute da Bozzolan e Dell'Orco, ma Formisano precisa: "Andrea ha preso una botta e ad oggi non è disponibile. Cristian è un giocatore importantissimo e ci sarà al 100%". Il centrale sicuramente giocherà: "È uno dei più importanti giocatori che abbiamo. Se i calciatori dimostrano che stanno al top vanno in campo".

L'avversario

La Spal è in ripresa nelle ultime settimane: "E' l'equilibrio il loro tratto difensivo. Dobbiamo avere umiltà per la loro solidità che ultimamente stanno dimostrando". Ma non è tutto: "Sappiamo che hanno cambiato sistema, ma conta l'interpretazione. Le mezze ali sono importanti così come le nostre. Proveremo a giocare le nostre carte".

Come sperare nella grande rimonta

Ecco cosa il Grifo dovrà fare nelle prossime gare: "Bisogna iniziare a ragionare partita per partita pensando che è diversa l'una dall'altra. Bisogna migliorare e comprendere che quando si è martello si batte con forza". Ma questo gruppo può veramente pressare le due battistrada? "Dobbiamo guardare noi stessi ma con questa applicazione il miglioramento è costante. Ci si dà del tempo per capire dove possiamo arrivare. Bisogna cercare di non mollare nemmeno un centimetro".

Angella

Il tecnico potrà far affidamento sul capitano: "Ha recuperato. Vedremo se inserirlo dal 1' o a gara in corso".

La nuova coppia d'attacco

Sylla e Seghetti stanno carburando: "E' un tandem forte negli spazi. L'intesa crescerà e sono contento di quello che stanno facendo. Da migliorare sicuramente l'attacco alla porta".

Sensazioni

Tutto è stato abbastanza rapido: "Non ho avuto nemmeno il tempo di rendermi conto di ciò che sta accadendo. Bisogna andare dritto e forte, per le considerazioni personali ci sarà tempo".