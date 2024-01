Calciomercato Perugia, Dell’Orco torna a brillare e la B bussa alle porte

Non è un mistero che nella rosa del Perugia siano presenti dei giocatori che poco o nulla hanno a che vedere con la serie C. Uno di questi è sicuramente Cristian Dell’Orco, a cui non sono bastati due infortuni non da poco nell’ultimo periodo (il crociato a metà della scorsa stagione ed il menisco all’inizio di quella corrente) per tornare ai propri livelli.

Il difensore nativo di Sant’Angelo Lodigiano è stato uno dei migliori in campo nell’ultima vittoriosa trasferta di Pescara e ha dimostrato chiaramente che il peggio è alle spalle e può tornare a dare un contributo valido.

Normale che alcune società di categoria superiore gli mettano gli occhi addosso: quella che nelle ultime ore ha mosso i passi più concreti è stato il Brescia, alla ricerca di un interprete nel ruolo dopo il rifiuto di Maxime Leverbe (che molti ricorderanno essere stato, assieme a Kouan, al centro dell’inchiesta aperta dalla procura federale FIGC su Perugia – Benevento e chiusasi poi con un nulla di fatto).

Le cose stanno esattamente così: nel momento in cui scriviamo non sembra facile che Dell’Orco possa effettivamente lasciare i biancorossi, almeno fino al termine della stagione. Le Rondinelle hanno chiesto il giocatore in prestito oneroso, ma non è questa la formula gradita alla società di Santopadre, che cederebbe il giocatore soltanto a titolo definitivo.

Questo attualmente è lo stato dell’arte della questione, che attualmente appare ben definita. I cambiamenti però sono sempre dietro l’angolo e la principale condizione affinchè questo avvenga e che il ds Giugliarelli riesca a reperire un sostituto valido. La sensazione è che le ultime due settimane (forse i prossimi giorni) di questa sessione invernale possano rivelarsi molto calde…