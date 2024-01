Calcio, agitato il dopo partita di Pescara - Perugia: ci sono danni e feriti

Serie C

Serie C Girone B

Non era un mistero che il match di luendì scorso tra Pescara e Perugia, vinto da quest'ultimo grazie ad un autorete al 93', suscitasse alcune preoccupazioni circa l'ordine pubblico data la forte rivalità esistente tra le due tifoserie.

Tutto ciò è stato confermato da quanto avvenuto nel dopo partita: alcuni supporters locali, sbucati improvvisamente da una strada che costeggia la rampa di accesso di San Silvestro della circonvallazione, avrebbero lanciato bottiglie e altri oggetti contundenti all'indirizzo dei veicoli della tifoseria ospite che, scortata dalle forze di polizia, aveva lasciato lo stadio per fare ritorno nel capoluogo umbro.

Soltanto l'intervento delle forze dell'ordine ha interrotto questo tentativo di assalto da parte dei tifosi biancoazzurri e scongiurato dunque conseguenze più gravi sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Sull'accaduto indaga la Digos, già al lavoro per identificare i responsabili, per poi adottare in seconda battuta i dovuti provvedimenti.

I danni ci sono

E' stata una vera e propria imboscata quella tesa ai danni dei tifosi del Grifo, che qualche danno a persone e cose è costato. Nello specifico tre minivan hanno riportato danni e due sostenitori sono stati medicati per ferite riconducibili alla rottura dei vetri degli stessi mezzi di trasporto, con prognosi rispettivamente di 5 e 4 giorni.