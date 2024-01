Perugia, arriva finalmente il grande salto per Jacopo Giugliarelli

Aspettava questo giorno da tempo e finalmente è arrivato. Jacopo Giugliarelli è a partire da oggi un direttore sportivo a tutti gli effetti.

L'ex responsabile del settore giovanile del club di Pian di Massiano "ha conseguito - recita la nota ufficiale - ha conseguito la qualifica di Direttore Sportivo a Coverciano con una tesi dal titolo “Settore giovanile e scouting al servizio del player trading”.

Un traguardo fortemente cercato e voluto da parte di Giugliarelli, a cui in estate il presidente Massimiliano Santopadre ha affidato il non facile compito di ricostruire una squadra (e un ambiente) mortificata dalla retrocessione del maggio scorso. Pur essendo alle prime armi, vista e considerata la lunga incertezza riguardo alla categoria da disputare (non va dimenticato che il Perugia è stato per molte settimane in corsa per una riammissione che poi, tra mille polemiche, non è arrivata), il neo ds si è districato abbastanza bene riuscendo a costruire una buona squadra malgrado il budget risicato.

Ma è in gennaio che ha dato il meglio di sè, con gli arrivi abbastanza precoci di Sylla e Lewis che hanno colmato le lacune presenti rispettivamente nel reparto offensivo e difensivo. E i risultati si sono subito visti, con i biancorossi a punteggio pieno nel girone di ritorno e con il blitz di Pescara che è valso il terzo posto in classifica.

Non poche sono state le perplessità manifestate da parte della tifoseria circa il suo grado di esperienza nel ruolo, ma quanto avvenuto in questi ultimi giorni lascia intendere come ci siano tutti i presupposti per farli cadere progressivamente. A patto però che la società lo sostenga nella maniera giusta.

Anche D'Andrea festeggia

Non solo Giugliarelli. Il Perugia festeggia la promozione a direttore sportivo anche di Giovanni D'Andrea, attuale responsabile organizzativo del Settore giovanile, che "ha conseguito a Coverciano la qualifica di Direttore Sportivo. Titolo della tesi: “Il nuovo Direttore Sportivo relazionale: funzioni e interazioni nella creazione di un effetto "miniera d’oro".