Perugia, Formisano esulta: "Orgoglioso dei miei ragazzi"

Due partite due vittorie. Non poteva iniziare meglio il 2024 per il Perugia, che grazie al blitz dell'Adriatico torna a scalare la classifica. I biancorossi alllungano sul Pescara e mettono dietro Carrarese e Pontedera occupando la terza posizione. E' sicuramente da ricordare la prima trasferta da allenatore professionista per Alessandro Vittorio Formisano: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Non era certo facile vincere su questo campo. Abbiamo disputato un gran primo tempo, poi loro venuti fuori con i cambi. Dovevamo resistere fino al 100' e lo abbiamo fatto". Prima dell'autogol Sylla era andato a bersaglio di nuovo: "Poteva essere regolare ma obbiettivamente era una chiamata difficile". Sull'avversario: "Non mi aspettavo alcune scelte, come la punta e le mezze ali. Hanno puntato sul fisico". Angella è uscito anticipatamente: "Ha riportato un problema muscolare da valutare". Con la Spal out per squalifica Santoro e Iannoni: "Sono dispiaciuto per loro. Edoardo con quel gesto ha dimostrato grande attaccamento alla maglia". Chiusura con la classifica: "Terzo posto deciso? Non scherziamo".

Il vero eroe della serata è Marius Adamonis: "Il rigore parato? E' stato semplicemente un episodio fortunato. La dedica? A mia figlia che non stava bene". Sul match: "Abbiamo trovato molta difficoltà contro una squadra veramente forte".