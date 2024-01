Calcio serie C, il Perugia all'esame Zeman. Formisano: "Chi leggerà meglio i momenti della partita farà risultato"

Con l'ultima vittoria il Perugia si è almeno in parte rimesso in carreggiata, ma non è certo arrivato il momento di rallentare il passo. Anche se l'avversario di turno resta temibile. Il Pescara viene dalla clamorosa sconfitta esterna contro la Juventus Next Gen e sarà per forza di cose più arrabbiato del solito e per di più potrà contare su dei recuperi importanti, Accornero su tutti.

I biancorossi però non potranno e non dovranno mostrare timori reverenziali: il 3-0 rifilato alla Lucchese grazie in particolar modo ad un secondo tempo di grande sostanza e concretezza ha consentito loro di mettere il naso avanti avanti proprio agli abruzzesi. Serirà una prova di coraggio per poter uscire imbattuti dall'Adriatico Cornacchia e difendere quella quarta posizione insidiata anche dal Pontedera, che vincendo 4-0 contro la Fermana nell'anticipo ha compiuto il sorpasso.

Alessandro Vittorio Formisano, in riva all'Adriatico, potrà contare sull'ultimo arrivato, il difensore Noah Lewis, ma non su Federico Ricci. L'attaccante non ha recuperato dal problema alla caviglia e la sua assenza andrà ad aggiungersi a quella dei vari Francesco Mezzoni, Raul Morichelli e Francesco Lisi (quest'ultimo squalfiicato).

Un match che può regalare emozioni

Per Formisano è la prima volta in trasferta da allenatore professionista. E che prima volta: "Se dobbiamo attenderci qualcosa di diverso? No. Ogni partita è diversa dalle altre e tutto dipende dell'avversario. I cambi sono dettati dallo spartito tattico dell'incontro". Sulla sfida contro il Delfino il tecnico ha detto che "sarà sicuramente spumeggiante, contro una squadra che conosciamo bene e che ha dei punti di contatto con quella precedente. Ci sono ovviamente anche delle differenze ma ci faremo trovare pronti".

Due estremi

Di fronte il più giovane allenatore dei campionati professionistici e il più anziano: "Al di là dell'emozione è un privilegio poter affrontare Zeman. Il suo gioco non ha come chiave solo il risultato. Ha costruito la sua carriera sul dominio e sull'essere propositivi. Sono certo però che i miei ragazzi faranno bene".

Un allievo speciale

Formisano potrà schierare per la prima volta Seghetti dopo la proficua avventura con la primavera: "Ritrovarsi in prima squadra fa capire quanto di buono sia stato fatto in questi anni. Abbiamo condiviso partite importanti insieme. È uno dei giocatori più importanti, partita per partita vedremo se potrà essere utile dall'inizio o a partita in corso".

Doti imprescindibili

All'Adriatico, secondo il tecnico, "non dovrà mancare l'umiltà così come la capacità di gestire il rischio. Così come la consapevolezza che i momenti del match vanno letti nella maniera giusta. La squadra che riuscirà a gestire più partite nella stessa porterà a casa il risultato".

L'ultimo arrivato

Sarà anche la prima volta per Noah Lewis, tesserato dopo alcuni giorni di prova: "E' un giocatore che arricchisce il nostro bagaglio. È pronto per giocare, vedremo se dall'inizio o a partita in corso".

Cosa attendersi

Ecco che Perugia si spera di vedere domani sera: "Se vedessimo le partire scomposte per poi riavvolgere il nastro scopriremmo che ce ne sono tante in una. Sappiamo ad essere esposti ad un rischio calcolato ma che ci può regalare dei momenti in cui si può ripartire negli spazi. Aspettiamoci una squadra che saprà cosa fare poi l'andamento della gara ci dirà come e quando farlo".